IFSP participa da Etapa Estadual da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária  – IFSP

Docentes eleitas delegadas também participarão da etapa nacional, em agosto, na capital federal

Três docentes do IFSP participaram, nos dias 25 e 26 de abril, da etapa estadual da 4ª Conferência Nacional da Economia Solidária, com a temática “Economia Popular e Solidária como Política Pública: Construindo Territórios Democráticos Por Meio do Trabalho Associativo e da Cooperação”, realizada na Escola Nacional Paulo Freire, na capital paulista.

Da esquerda para a direita: Mirella, Rita e WilsonParticiparam da etapa estadual delegações constituídas pelas 16 conferências envolvendo 50 municípios do estado (com 1.086 pessoas) que elegeram 247 delegados. Uma delegação de 76 titulares foi eleita para representar São Paulo na etapa nacional que ocorrerá em Brasília no mês de agosto, coordenada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), subordinada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Do IFSP, participaram como delegadas as docentes Rita Fajardo (Campus São Carlos) e Mirella de Souza (Campus São José dos Campos), além do professor Wilson Batista do Campus Birigui, como observador. As docentes representarão o IFSP na etapa nacional do evento.

Todos os docentes são membros da Rede IF EcoSol, constituída em 2022. Com projeção nacional, a rede tem como objetivo fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão em Economia Solidária a partir da troca de vivências e construção de políticas públicas direcionadas à área e suas interseções, baseadas na equidade, no respeito mútuo e nas diversidades. A Rede é aberta a todos os profissionais dos IFs do país. Saiba mais em redeifecosol.ghelt.com.br ou no perfil do Instagram.

Ações no IFSP

No Instituto Federal de São Paulo, são realizados trabalhos institucionais formativos, de pesquisa e extensão evidenciando a pertinência da Economia Solidária como política pública de desenvolvimento social e econômico, no âmbito da educação científica e tecnológica.

Enquanto delegadas, as docentes do IFSP Rita e Mirella poderão debater as cerca de 500 propostas formuladas em São Paulo durante a etapa nacional da Conferência de Economia Popular e Solidária, a ser realizada em agosto na capital federal.

Saiba mais sobre o Programa de Economia Solidária no IFSP aqui.