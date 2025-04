Sessão da Tarde exibe Hoje, Quarta (09/04) na Globo; Dr. Dolittle 2

Posted on

Por MRNews Eva Descobre Segredo de Renata no BBB25 e Reage: ‘Sabendo Agora’ Após sua eliminação do BBB25, Eva Pacheco teve uma surpresa ao descobrir que sua aliada no jogo, Renata Saldanha, havia omitido informações sobre comentários feitos por João Pedro e João Gabriel. Essa revelação aconteceu durante o Bate-Papo BBB, comandado por Gil do […]