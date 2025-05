Agência Minas Gerais | Unidade de Prevenção à Criminalidade é reinaugurada em Ribeirão das Neves 

A comunidade do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, ganhou uma nova sede para funcionamento da Unidade de Prevenção à Criminalidade (UPC) do local, que teve suas instalações inauguradas na última sexta-feira (9/5), durante evento simbólico que contou com a participação da comunidade, do público atendido, do Ministério Público de Minas Gerais e de parceiros.





Tiago Ciccarini / Ascom Sejusp



No imóvel, localizado na Rua Maria Adelaide, 470, serão realizados os atendimentos dos programas de prevenção social à violência e à criminalidade oferecidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Se destacam na UPC Veneza as atividades dos Programa Fica Vivo! e Programa de Mediação de Conflitos (PMC).

O Programa Fica Vivo! tem como principal objetivo atuar na prevenção para obter a redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens de 12 a 24 anos, em áreas que registram maior concentração desse fenômeno. Já o Programa Mediação de Conflitos busca soluções pacíficas para os conflitos e o fortalecimento dos laços comunitários, visando promover uma Segurança Pública Cidadã.

Durante o evento, houve apresentações de oficinas promovidas pelo Fica Vivo! e uma exposição especial da Oficina de Crochê do PMC, demonstrando o impacto transformador das atividades socioculturais na vida dos participantes — especialmente de jovens e mulheres da comunidade.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, a nova sede da UPC Veneza é uma demonstração clara do compromisso do Governo de Minas com medidas que buscam construir uma cultura de paz e prevenção às violências.“Mostra que, aqui no estado, a vida da população dos territórios, sobretudo dos jovens, tem muito valor e deve ser preservada”, destaca.

A subsecretária de Prevenção Social à Criminalidade, Christiana Dornas, explica que a nova sede da UPC Veneza representa mais que uma mudança de endereço, apontando também para a continuidade e renovação de uma política pública essencial para reduzir a violência, por meio do fortalecimento da própria comunidade.