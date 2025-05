Cultura de Bonito convoca agentes culturais para eleição do Conselho Municipal e escuta pública da PNAB – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Cultura, convida toda a classe artística, produtores, coletivos, mestres da cultura e demais agentes culturais a participarem da eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), que será realizada no dia 30 de maio de 2025 (quinta-feira), às 19h, no Departamento de Cultura, localizado na Rua Pércio Schaman, nº 645, Bairro Alvorada.

A eleição visa fortalecer a gestão democrática da cultura e garantir a representatividade de diferentes segmentos culturais na formulação e acompanhamento das políticas públicas culturais do município. Poderão votar todas as pessoas maiores de 18 anos presentes no local, que se autodeclarem atuantes na área cultural de Bonito, mediante apresentação de documento com foto.

Logo após a eleição, às 20h, será realizada a escuta pública do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Este momento de diálogo tem como objetivo colher contribuições da sociedade civil para a elaboração do plano anual de aplicação dos recursos federais destinados à cultura no município.

A programação do dia 30 de maio reforça o compromisso da gestão municipal com a escuta ativa, a transparência e a valorização do fazer cultural bonitense.

• Inscrições para candidatura ao Conselho: https://forms.gle/ZYDp8yMVcuKhF77e8

• De 14 a 23 de maio, exclusivamente via formulário online disponível no edital.

• Local dos encontros: Departamento Municipal de Cultura – Rua Pércio Schaman, 645 – Bairro Alvorada.

Participe, traga sua voz e ajude a construir os próximos passos da cultura em Bonito!