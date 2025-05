ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Huracán, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: América de Cali x Huracán acontece HOJE (14) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

América de Cali x Huracán: Onde Assistir, Escalações e Prognóstico da Sul-Americana (14/05)

Na noite desta quarta-feira, 14 de maio, América de Cali e Huracán se enfrentam pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025, em partida marcada para as 23h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. O confronto será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+.

América de Cali busca recuperação diante da torcida

Após um empate por 1 a 1 contra o Corinthians, o América de Cali tenta voltar a vencer para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase. A equipe colombiana tem se mostrado sólida defensivamente, mas ainda carece de mais efetividade no setor ofensivo.

No torneio, o América soma 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota, com 7 gols marcados e 5 sofridos. O time vem de uma sequência de empates que precisa ser quebrada para continuar sonhando com a classificação. Em casa, a equipe costuma impor um ritmo forte, apoiada por sua apaixonada torcida.

Huracán vive grande fase e lidera o grupo

Já o Huracán chega embalado após vencer o Deportivo Riestra por 3 a 2 no Torneo Apertura argentino. Na Sul-Americana, o clube argentino lidera o grupo com folga: são 3 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e apenas 2 sofridos. O time vem demonstrando um estilo de jogo equilibrado, com forte presença ofensiva e defesa sólida.

O Huracán pode garantir a vaga antecipada com uma vitória em solo colombiano. Mesmo jogando fora de casa, a equipe argentina tem mostrado competência para atuar como visitante, especialmente com os destaques ofensivos como Leonardo Sequeira e Matko Miljevic.

Prováveis escalações

América de Cali (técnico: Jorge da Silva)

Goleiro: Jorge Soto

Defesa: Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Esneyder Mena

Meio-campo: Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Juan Quintero

Ataque: Cristian Barrios, Duván Vergara, Rodrigo Holgado

Desfalques: O goleiro Joel Graterol segue fora por lesão no tendão patelar.

Huracán (técnico: Facundo Sava)

Goleiro: Hernán Galíndez

Defesa: Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez

Meio-campo: Leonardo Gil, Emanuel Ojeda, Agustín Urzi

Ataque: Erik Ramírez, Matko Miljevic, Leonardo Sequeira

Estatísticas da temporada

América de Cali

Jogos: 23

Vitórias: 10

Empates: 10

Derrotas: 3

Gols marcados: 7 (na Sul-Americana)

Gols sofridos: 5

Média de chutes por jogo: 12,25

Escanteios por jogo: 3,5

Huracán

Jogos: 22

Vitórias: 12

Empates: 7

Derrotas: 3

Gols marcados: 10 (na Sul-Americana)

Gols sofridos: 2

Média de chutes por jogo: 14,5

Escanteios por jogo: 5,5

Onde apostar: Odds bet365

Vitória América de Cali: 2.30

Empate: 3.30

Vitória Huracán: 3.20

As cotações indicam equilíbrio, com leve favoritismo para o time da casa. Para quem deseja apostar, o site bet365 oferece mercados variados para o confronto.

Considerações finais

O duelo promete muita intensidade, com o América pressionado a vencer e o Huracán tentando confirmar sua classificação. O equilíbrio tático e o talento individual de ambas as equipes devem proporcionar um jogo interessante para os torcedores sul-americanos.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.