Atalanta x Lecce ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (25/04)

Futebol ITALIANO na TV ao vivo: a partida entre Atalanta x Lecce pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2024 – 2025, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (25) às 15h45 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do primeiro time doconfronto, que é o mandante do jogo.

Atalanta x Lecce: Previsão, Análise e Escalações – Série A 2025

Na próxima sexta-feira, 25 de abril de 2025, Atalanta BC recebe o Lecce no Estádio Gewiss, em Bergamo, para o confronto da 34ª rodada da Série A. Enquanto a Atalanta busca consolidar sua posição no G-4, o Lecce luta para escapar da zona de rebaixamento. A partida promete emoções, com a pressão crescente sobre os dois lados por motivos bem distintos.

Análise do Jogo

Atalanta chega para a partida com uma sequência positiva de vitórias, tendo vencido Bologna e Milan nas últimas rodadas. A equipe de Gian Piero Gasperini segue firme na busca por uma vaga na Liga dos Campeões, com a terceira posição no campeonato, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros em casa. Embora a Atalanta tenha mostrado força fora de casa, com o melhor desempenho em pontos conquistados como visitante na Série A, a equipe ainda apresenta dificuldades no Gewiss Stadium, onde ocupa a sétima posição no ranking de mandantes.

O Lecce, por sua vez, atravessa um momento delicado, vindo de uma derrota de 3-0 para o Como e sem vitórias nas últimas 10 partidas. Com apenas um ponto conquistado nos últimos oito jogos, o time de Marco Giampaolo está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente de uma vitória para evitar o retorno à Série B.

Formação e Novidades

A Atalanta enfrenta uma crise de lesões, especialmente na defesa. O lateral Raoul Bellanova teve que atuar como zagueiro contra o Milan, mas deve retornar à sua posição habitual. Além disso, o defensor Odilon Kossounou ainda não está totalmente recuperado, e Stefan Posch, junto a outros jogadores como Sead Kolasinac e Giorgio Scalvini, segue fora de ação.

Por outro lado, o Lecce não contará com seu principal goleador, Nikola Krstovic, que cumpre suspensão após acumular cartões amarelos. A equipe terá que lidar com essa ausência importante no ataque, enquanto o jovem Kialonda Gaspar deve continuar ao lado do capitão Federico Baschirotto na defesa.

Prováveis Escalações

Atalanta BC (3-4-3):

Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Retegui.

Lecce (4-3-3):

Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Rebic.

Previsão de Resultado

Com a Atalanta buscando assegurar sua vaga na Liga dos Campeões e o Lecce lutando contra o rebaixamento, o time da casa entra como favorito. A qualidade técnica e o momento superior da Atalanta devem prevalecer, e a vitória por 2-0 é a previsão mais provável para este confronto.

A expectativa é que a Atalanta consiga aproveitar o bom momento e garantir mais três pontos importantes para sua classificação, enquanto o Lecce, em crise, terá dificuldades em superar a forte equipe de Bergamo.

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO ITALIANO

A Série A, ou o Campeonato Italiano 2024 – 2025

O Campeonato Italiano é um dos mais antigos do planeta e completa nesta temporada 120 anos de existência. Os times mais tradicionais que participam da disputa são Juventus Roma, Genoa, Milan, Napoli, Lazio, Sampdoria entre outros. Com uma história rica e uma paixão ardente dos torcedores, a Serie A é reconhecida por suas equipes icônicas, jogadores talentosos e táticas estratégicas.