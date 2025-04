servidores se unem à corrente de solidariedade por Cecília – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A luta da jovem Cecília Rodrigues, de 14 anos, contra a leucemia, mobilizou servidores do Detran-MS, que participaram de uma ação coletiva de doação de sangue no Hemosul Santa Casa, nesta quinta-feira (24). O diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda (LLA), um tipo de câncer que afeta o sangue, veio em janeiro de 2022, conforme conta a mãe, Fernanda Rodrigues.

“Ela recebeu tratamento no Hospital Regional através do CETOHI (Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil) por 3 anos e a resposta foi muito boa, porém em março de 2025, foi diagnosticada com recidiva da doença, ou seja, a leucemia voltou, o que pode acontecer mesmo após o tratamento bem-sucedido”, relata.

Enfermeira no Hospital Universitário, a mãe Fernanda, explica que a quimioterapia tem como um de seus efeitos colaterais a imunossupressão, quando o corpo perde a capacidade de se proteger contra infecções e a produção de células sanguíneas é comprometida.

“Por esse motivo, as transfusões de sangue e de plaquetas são necessárias para pacientes em qualquer tratamento oncológico. A conscientização sobre a doação de sangue é muito importante, pois são inúmeras as crianças com câncer que recebem tratamento em Campo Grande e que, de forma recorrente, necessitam de transfusões”, explica.

Fernanda reforça que ainda existe uma ideia limitada sobre quem precisa de doação. “Quando pensamos em doação de sangue, nos vem à cabeça pessoas adultas, vítimas de acidentes, mas as crianças também necessitam muito. Muitas crianças são como minha filha”, afirma. O tipo de sangue da Cecília é O- , mas todos os tipos são aceitos e podem ajudar outras crianças em tratamento oncológico.

Servidores voluntários

A doação coletiva foi organizada pelo setor Psicossocial do Detran-MS e contou com a participação de servidores voluntários. Entre eles, Cássia Camila Siqueira de Souza, de 38 anos, que doou sangue pela primeira vez. “Antes eu não tinha o peso que precisava para doar. Depois que atingi o peso, engravidei, depois amamentei. É um gesto simples e que pode salvar vidas. Fico feliz que minha primeira doação está sendo para ajudar uma criança. Espero que mais pessoas possam fazer o mesmo”, afirmou.

Mayara Gomes da Silva já é doadora frequente e começou a doar estimulada por essa iniciativa do Detran-MS. “Sensação de dever cumprido, de ajudar o próximo, de saber que estou ajudando alguém que está necessitando. Ter saúde para poder ajudar é gratificante. É assim que eu me sinto”.

Servidor público há 16 anos, Paulo César também participou da ação e destacou a importância do ato. “Nós vemos nas propagandas os chamamentos na TV e rádio, e sempre que dá eu faço minha doação, seja no Hemosul Coordenador, no Hospital Regional ou aqui na Santa Casa. Graças a Deus nunca precisei, mas já tive amigos que precisaram após sofrerem acidente de moto. Doar sangue salva vidas, e é muito tranquilo para quem doa, não dói e a equipe é super capacitada”, disse.

Como funciona o crédito de doação?

Embora os créditos dessa campanha estejam direcionados à menina Cecília Rodrigues, o gesto de solidariedade beneficia muitas outras pessoas, como explica a gestora do Hemosul Santa Casa, Edilene Sá Araújo.

“O doador vem e, se estiver apto para a doação, ao final ele pega o crédito de sangue. Isso não quer dizer que esse sangue irá diretamente para o paciente específico. Ele está repondo o estoque do Hemosul Coordenador, que fraciona a bolsa nos componentes sanguíneos e os distribui conforme a demanda dos hospitais. A necessidade é constante, e o tempo todo temos pacientes aguardando. São pessoas com câncer, vítimas de acidentes. Por isso é tão importante doar e ter a consciência de que, com um gesto simples, podemos melhorar a qualidade de vida de alguém e até salvá-la, que é a nossa missão maior”.

Todo o processo de doação é rápido: do cadastro ao lanchinho pós-doação, leva cerca de 40 minutos. Caso o doador precise de atestado para apresentar no trabalho, basta informar no ato da doação, o Hemosul fornece o documento.

O Hemosul Santa Casa atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e fica na Rua Rui Barbosa, 3633, Centro de Campo Grande. Informações e critérios para doação de sangue podem ser conferidos diretamente no site do Hemosul: www.hemosul.ms.gov.br .

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued