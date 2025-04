Dia Nacional da Libras é celebrado com protagonismo e inclusão nas escolas de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Nesta quarta-feira, 24, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Prefeitura de Boa Vista reforça seu compromisso com a educação inclusiva.

Libras na sala de aula

Atualmente, 32 alunos surdos são atendidos em quatro Escolas Polos da rede, que se destaca pela estruturação de um ensino bilíngue efetivo — oferecendo professores de Libras em sala de aula, materiais adaptados e programações pedagógicas voltadas à valorização da comunidade surda.

Assim, a Escola Municipal Newton Tavares, no bairro Calungá, preparou uma programação especial para a data. Assim, a unidade, que atende 11 alunos surdos, envolveu toda a comunidade escolar em atividades interativas, como as “Estacões de Libras”, com jogos e dinâmicas acessíveis a todos, trabalhando o alfabeto em Libras, cores e outras questões importantes.

Também ocorreu a exibição curta-metragem “A Turma das Emoções”, com participação do aluno Allan Silva Costa, do 4º ano, que fez a tradução das falas em Libras no canto da tela e tornando a produção acessível à comunidade surda. Outro então destaque do evento foi o lançamento do Curso Avançado de Libras, com 40 vagas gratuitas para a comunidade. Do mesmo modo, a iniciativa visa aprofundar o conhecimento da língua e ampliar o acesso à comunicação inclusiva.

Libras e Integração

Théo Marques, aluno ouvinte do 5º ano da Escola Newton Tavares, falou sobre a importância de aprender Libras e conviver com colegas surdos. “Eu acho muito bom aprender Libras. A gente pode se comunicar com nossos colegas que são surdos. Mesmo que eles usem aparelho, nem sempre conseguem ouvir, então a gente usa as mãos para se comunicar. Eu gosto muito de aprender Libras com os professores e com a minha amiga de sala, Gerimar”, disse.

Do mesmo modo, a professora bilíngue Kenia Alves explicou como o trabalho integrado em sala favorece o aprendizado de todos. “Quando uma aluna surda participa das aulas com os demais colegas, a inclusão acontece de verdade. Trabalhamos com jogos, dinâmicas e desafios em Libras para os alunos ouvintes. Isso desenvolve a comunicação de forma lúdica. Toda semana temos uma aula de Libras e a resposta tem sido muito positiva”, contou.

Educação Bilíngue com estrutura e formação

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino possui quatro Escolas Polos com foco na Educação Bilíngue: Newton Tavares, Ana Sandra, Emília Rios e Luiz Canará. Nesses espaços, os alunos surdos são acompanhados por 18 professores especializados em Libras. As escolas também contam com sinalização visual adaptada, professores mediadores e estrutura adequada para garantir acessibilidade.

“Essa programação reforça o compromisso da escola com a inclusão. As estacões de Libras permitem que todos interajam e aprendam juntos. A participação do aluno Allan no curta-metragem é um exemplo de protagonismo. Aqui, todos se sentem parte do todo”, disse a gestora da Escola Newton Tavares, Adones Meneses.

Além disso, a gerente municipal de Educação Especial, Ana Paula Pinheiro, também comentou sobre a importância do projeto. “A criação das Escolas Polos permitiu que os alunos surdos se sentissem mais acolhidos. Antes, estavam espalhados em diversas unidades. Agora, eles têm colegas com quem podem interagir, professores especializados e um ambiente preparado. É um trabalho de toda a comunidade escolar, que aprende a se comunicar em Libras e promove, de fato, a inclusão”, explicou.

Investimento que gera resultados

Desde 2014, a prefeitura tem investido na implantação da Educação Bilíngue, com a atuação de professores de Libras ao lado dos professores regulares. Do mesmo modo, o projeto das Escolas Polos teve início em 2022, com adesão crescente de alunos e resultados significativos em termos de interação, aprendizagem e formação cidadã.

Fonte: Da Redação