Crystal Palace x Aston Villa ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (26/04)

Prévia: Crystal Palace x Aston Villa – Semi-Final da FA Cup 2025

Data: 26 de abril de 2025, às 13h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, Londres

Introdução

No próximo sábado, a FA Cup 2025 terá um confronto eletrizante nas semi-finais, com Crystal Palace enfrentando Aston Villa no Estádio de Wembley. Este é um jogo crucial para ambas as equipes, com a oportunidade de disputar o título da competição, um dos mais prestigiados do futebol inglês. Crystal Palace, buscando seu primeiro troféu da FA Cup, e Aston Villa, que já coleciona sete títulos, se enfrentam em uma batalha que promete ser inesquecível.

Histórico do Confronto

Crystal Palace já disputou duas finais de FA Cup em sua história, mas infelizmente perdeu para o Manchester United em ambas as ocasiões. A última vez que chegou à semi-final foi em 2022, quando perdeu para o Chelsea. No entanto, a equipe tem mostrado uma boa forma na competição este ano, eliminando equipes como Stockport County, Doncaster Rovers, Millwall e Fulham, com uma vitória impressionante por 3-0 sobre os últimos nas quartas de final.

Já Aston Villa, apesar de uma grande história na FA Cup, com sete títulos conquistados, não vence o torneio desde 1957. No entanto, eles chegam a esta semi-final depois de eliminar equipes como Preston North End, Tottenham Hotspur, West Ham United e Cardiff City. A equipe busca retomar a glória da FA Cup, após uma derrota para o Arsenal na final de 2015.

Forma das Equipes

Crystal Palace: Forma na FA Cup: 4 vitórias consecutivas (WWWW) Forma geral: 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos (DWLLDD)

Aston Villa: Forma na FA Cup: 4 vitórias consecutivas (WWWW) Forma geral: 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos (WLWWWL)



Notícias de Equipe

Crystal Palace:

O técnico Oliver Glasner tem boas notícias, com o retorno de Chris Richards, que cumpriu suspensão após um cartão vermelho contra o Bournemouth. Os únicos desfalques são Chadi Riad e Cheick Doucoure, ambos lesionados. Richards deverá voltar à defesa, possivelmente substituindo Jefferson Lerma, e o time deverá contar com a presença de Ismaila Sarr e Jean-Philippe Mateta no ataque.

O técnico Unai Emery tem todo o elenco à disposição, exceto Axel Disasi, que está fora devido ao regulamento da competição (jogador “ineligível” para a FA Cup). Ollie Watkins, que esteve no banco contra o Manchester City, deve retornar ao time titular, assim como John McGinn, que foi uma peça fundamental na última visita ao Wembley.

Prováveis Escalações

Crystal Palace (4-3-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell; Munoz, Wharton, Hughes; Sarr, Eze, Mateta.

Aston Villa (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.



Análise do Jogo

Embora Crystal Palace tenha um bom histórico recente contra Aston Villa, com vitórias notáveis, incluindo uma vitória por 4-1 em fevereiro, a equipe de Unai Emery chega a este jogo com um elenco bem mais forte e descansado. Aston Villa, com uma excelente sequência de 17 jogos marcando gols, certamente vai ser um desafio para o Palace.

O confronto promete ser equilibrado, com as duas equipes mostrando poder ofensivo e um desejo ardente de chegar à final. No entanto, com a presença de jogadores como Ollie Watkins e John McGinn, além da experiência de Unai Emery em competições de mata-mata, Aston Villa parece ser ligeiramente favorito para conquistar a vitória e avançar à final.

Previsão do Resultado:

Crystal Palace 1-2 Aston Villa

Conclusão

Este jogo promete ser uma das semi-finais mais emocionantes da FA Cup. Crystal Palace buscará quebrar seu longo jejum sem títulos, enquanto Aston Villa tentará conquistar sua oitava taça da FA Cup. Ambos os times têm forças para vencer, mas a experiência e qualidade do elenco de Aston Villa pode fazer a diferença neste embate decisivo.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+