ASSISTIR AO VIVO Flamengo x Espérance, HOJE (16/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Flamengo estreia no Mundial de Clubes contra o Espérance: veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, o Flamengo faz sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, enfrentando o tunisiano Espérance. O duelo acontece às 22h (horário de Brasília) no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, EUA.

A partida marca a abertura do Grupo D, que também conta com Chelsea e Los Angeles FC, e promete fortes emoções para os torcedores rubro-negros.

Onde assistir Flamengo x Espérance ao vivo?

A transmissão ao vivo da partida será ampla e inclui múltiplos canais e plataformas. Confira:

TV aberta : Globo

: Globo TV por assinatura : sportv

: sportv Streaming : DAZN (mediante assinatura e disponibilidade regional)

: DAZN (mediante assinatura e disponibilidade regional) YouTube : CazéTV (transmissão gratuita)

: CazéTV (transmissão gratuita) Tempo real: Acompanhe todos os lances no Placar UOL

Flamengo chega embalado e com força máxima

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo vive excelente fase. A equipe ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro 2025 e garantiu vaga no mata-mata da Libertadores, fatores que elevam as expectativas para uma campanha sólida no Mundial.

Comandado em campo por nomes como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, o time carioca busca repetir o desempenho que o consagrou campeão continental em 2022, título que garantiu sua vaga neste Mundial.

Espérance: o gigante tunisiano

O Espérance, por sua vez, chega ao torneio como o clube africano mais bem posicionado no ranking quadrienal da Confederação Africana de Futebol (CAF). A equipe de Túnis está há 11 jogos invicta, somando partidas da Liga dos Campeões da África e da Copa da Tunísia, da qual saiu campeã recentemente.

Mesmo com menos holofotes que seu adversário, o Espérance é um clube tradicional e pode surpreender.

Ficha técnica – Flamengo x Espérance

Competição : Copa do Mundo de Clubes 2025 – Fase de Grupos

: Copa do Mundo de Clubes 2025 – Fase de Grupos Grupo : D (Chelsea e Los Angeles FC também fazem parte)

: D (Chelsea e Los Angeles FC também fazem parte) Data : Segunda-feira, 16 de junho de 2025

: Segunda-feira, 16 de junho de 2025 Horário : 22h (horário de Brasília)

: 22h (horário de Brasília) Local : Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA) Transmissão : Globo, sportv, DAZN, CazéTV (YouTube)

: Globo, sportv, DAZN, CazéTV (YouTube) Tempo real: Placar UOL

