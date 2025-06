Abertas as submissões para o 16° Conict – IFSP

Interessados podem submeter seus trabalhos até 5 de agosto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) anuncia a décima sexta edição do Conict (Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP), promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP). Neste ano, o evento conta com a organização logística e científica dos servidores do Campus Campinas do IFSP. Gratuito e aberto ao público, o congresso ocorrerá de 25 a 27 de novembro de 2025 no Campus Campinas, em formato híbrido.

No Conict, estudantes do ensino médio e superior têm a oportunidade de apresentarem os resultados de suas pesquisas e interagirem com outros pesquisadores. Contando com a participação da comunidade interna e externa do IFSP, esse tradicional evento de nossa instituição integra as principais áreas de conhecimento e promove a difusão da produção científica e tecnológica.

Os interessados devem submeter seus trabalhos até 5 de agosto de 2025. As notificações de aceite serão enviadas até 30 de setembro de 2025, e a versão final dos trabalhos deve ser encaminhada até 14 de outubro de 2025.

Além das apresentações orais presenciais ou virtuais, cujos respectivos resumos expandidos são publicados em seus anais, o Conict 2025 promete experiência cultural imperdível!

Para mais informações e submissão de trabalhos, acesse o site oficial do evento em conict.ifsp.edu.br. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: .

Datas importantes:

Prazo de submissão: 05 de agosto de 2025

Divulgação dos resultados: 30 de setembro de 2025

Prazo de envio da versão final: 14 de outubro de 2025

Data do congresso: 25 a 27 de novembro de 2025