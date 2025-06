Novos policiais militares são promovidos pelo Governo de Roraima

Nesta segunda-feira, 16, o Governo de Roraima realizou a formatura de promoção de militares da Polícia Militar de Roraima. Ao todo, 121 militares foram promovidos ao cargo de 3º sargento do quadro especial de praças da PMRR (Polícia Militar de Roraima), após conclusão do Curso de Formação de Sargentos do quadro especial de praças.

O curso, realizado nas instalações da Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago, teve duração de cinco meses e seguiu uma abordagem de ensino semipresencial, com a conciliação de aulas presenciais e atividades à distância. A formação utilizou a matriz curricular nacional da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), abrangendo 32 disciplinas e um estágio operacional, totalizando mais de 1.095 horas-aula.

De acordo com o governador Antonio Denarium, o Governo de Roraima realizou a maior reestruturação da história da Polícia Militar, com a aquisição de viaturas para as ações diárias e novos armamentos, coletes, munições e carregadores, além de reforma e construção de quartéis em todo o Estado.

“É a promoção de conclusão para estes 121 sargentos. Estas estão entre as maiores promoções na história de Roraima. O Governo do Estado está sempre valorizando a segurança no nosso Estado e todas as forças de segurança possuem as suas promoções em dia, o governo tem investido em segurança pública e quando falamos de segurança já temos mais de 500 viaturas entregues para a população ter cada dia mais uma segurança de melhor qualidade”, ressaltou o governador.

Conforme o comandante-geral da corporação, coronel Overlan Lopes Alves, ao longo do treinamento, os policiais militares receberam capacitação técnica, tática e jurídica, essenciais para o exercício eficiente das funções do cargo de 3º sargento.

“A meta foi qualificar policiais militares para desempenhar funções essenciais na missão de garantir a segurança pública no Estado. Eles passaram por um treinamento teórico e prático, são policiais que estão prontos e preparados para levar segurança de qualidade para toda população”, complementou o comandante da Polícia Militar.

INVESTIMENTOS NA SEGURANÇA

Entre as ações realizadas pelo Governo de Roraima para fortalecer a Polícia Militar, estão investimentos que somam um total de R$ 1,5 bilhão, incluindo além da aquisição de equipamentos, a construção da nova sede do Giro (Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva), a ampliação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), a reforma e construção de destacamentos na região do Baixo Rio Branco (Caracaraí) e nos municípios de Bonfim e Cantá, além das promoções de mais de 3.500 policiais militares, entre oficiais e praças.

“Temos investido em armamento de boa qualidade para dar segurança aos nossos policiais. Além disso, trabalhamos em harmonia para que todas as forças de segurança estejam integradas. É dessa forma que estamos fazendo a segurança”, acrescentou o governador.

Sargentos promovidos e familiares se emocionam durante a cerimônia

Para a família do Sargento ítalo Moletta, a promoção significa o início de uma nova fase na profissão.

“Ao longo de 12 anos de atuação, passamos por várias situações e funções, e hoje essa promoção a terceiro sargento é um reconhecimento. É com muito prazer e responsabilidade que assumimos essa missão, pois agora somos comandantes de equipe, e isso é importante, visto que hoje somos vidraça e devemos fazer o nosso melhor”, disse.

“Foi um processo muito delicado, porque nosso bebê estava com oito meses, o que exigiu muito de nós dois. Mas, hoje, vê-lo aqui é emocionante. É muito gratificante chegar com ele até aqui”, enfatizou a psicóloga Luiza Pereira de Souza, esposa do militar.

Já a sargento Alcirene Brito e a mãe, Maria da Conceição de Brito, acreditam que esse é o reconhecimento por uma carreira iniciada há 11 anos.

“Hoje é um dia que pertence ao Senhor. Eu louvo a Deus por esse momento e digo que, a partir de agora, tudo pertence a Ele. E que eu seja cada vez mais útil para todos e especial para minha família, minha casa e a instituição que escolhi”, salientou.

“Eu me sinto muito realizada, pois, hoje, aos 80 anos, estou com minha filha realizando um sonho. Eu sabia que, desde que ela nasceu, tinha o dom de ser policial. Vê-la formada, para mim, é motivo de muita felicidade”, declarou a mãe.

