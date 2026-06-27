Museu Integrado de Roraima intensifica visitas guiadas para estudantes de Boa Vista

O MIRR (Museu Integrado de Roraima) está ampliando sua programação educativa com agendas especiais de visitação dirigida para escolas das redes pública e privada de Boa Vista para promover o acesso ao acervo do museu, estimular o aprendizado fora da sala de aula e reforçar o papel do espaço como centro de difusão da história, cultura e memória de Roraima.

Nesta sexta-feira, 20, às 8h, o MIRR recebe um grupo de 33 pessoas, entre alunos de 9 a 12 anos e acompanhantes da Escola Maple Bear Boa Vista.

Já nos dias 23 e 25 de março, a programação inclui visitas de estudantes do Cadah/S (Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas Habilidades/Superdotação) da Secretaria de Educação e Desporto, que retornarão ao museu nos dias 12 e 13 de abril para aprofundamento das atividades.

No início de abril, o espaço também receberá alunos e professores da secretaria municipal de educação de Boa Vista, integrando ações de formação e sensibilização cultural da juventude.

Museu é espaço de aprendizagem

Segundo a diretora do MIRR, Elena Fioretti, o museu desempenha papel importante no processo educacional ao oferecer experiências que complementam o ensino em sala de aula.

“O museu é um espaço de conhecimento, contemplação e aprendizado. Nosso acervo é diversificado e permite que os alunos conheçam desde aspectos da fitofisionomia das savanas até a fauna e os elementos do ambiente geofísico de Roraima”, destacou.

As visitas monitoradas contribuem para aproximar crianças e adolescentes do patrimônio histórico e natural do estado, incentivando a valorização da identidade local e o desenvolvimento de uma consciência crítica.

Serviço

O Museu Integrado de Roraima está localizado nos blocos B e C do Parque Tecnológico, no Parque Anauá, em Boa Vista. A entrada é gratuita.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos domingos, das 14h às 18h. Informações sobre agendamento de visitas podem ser obtidas diretamente com a equipe do museu.

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