Escritora premiada é recebida em ação que promove a literatura regional

A Biblioteca Pública de Roraima, vinculada à Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), irá receber nesta quarta-feira, 16, uma das mais reconhecidas e premiadas escritoras do Estado: Pétira Maria Ferreira dos Santos. A visita faz parte do programa “Autor na Biblioteca”, iniciativa que promove a literatura regional e incentiva o hábito da leitura entre crianças e a comunidade em geral.

Educadora, artista e produtora cultural, Pétira Maria tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a valorização da cultura e da educação em Roraima. Professora e coordenadora pedagógica, foi responsável pela criação do curso de Artes Visuais da UFRR (Universidade Federal de Roraima), onde atuou por 17 anos na formação de professores.

Com mestrado em Ciência da Educação e doutorado em andamento, sua pesquisa atual se dedica à arte indígena de Roraima. A escritora é membro de diversas academias literárias no Brasil e no exterior, e já recebeu prêmios nacionais e internacionais, incluindo a Bienal do Rio e o Festival de Artes de Boston. Entre suas obras, destaca-se o livro “Magia de Macunaíma”, premiado e adaptado para animação.

Realizado semanalmente, o projeto “Autor na Biblioteca” oferece um espaço para que escritores locais compartilhem suas obras, promovam encontros com leitores e incentivem a formação de novos leitores. A ação também viabiliza a comercialização de livros de autores da região.

Para a diretora da Biblioteca Pública de Roraima, Kátia Drummond, a iniciativa valoriza a identidade local por meio da literatura. “A ação Autor na Biblioteca oportuniza a difusão da literatura e autores roraimenses”, afirmou.

A programação inclui manhãs de autógrafos, bate-papo com o público e atividades voltadas ao estímulo da leitura. “Acreditamos que a literatura é uma ferramenta poderosa de transformação social e que o incentivo à leitura deve começar desde cedo”, destacou Kátia. “Despertar o interesse pela leitura e promover o hábito de ler é essencial para o crescimento pessoal e acadêmico”, completou.

A Secretaria de Cultura e Turismo está localizada na Avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 1754, bairro Aparecida.

