Polícia Civil recebe doação de terreno para construção de nova delegacia em Bonfim

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) recebeu na manhã desta quarta-feira, 16, a doação de um lote para a construção da nova delegacia do município de Bonfim. A entrega foi feita pelo prefeito Romualdo Feitosa e representa um avanço na estruturação da segurança pública do município. O terreno possui área total de 2.794,50 m² e está localizado no bairro Cidade Nova, na sede do Bonfim.

A cerimônia contou com a presença da delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, do secretário adjunto da Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública), Ellan Wagner, do delegado titular de Bonfim, Hugo Cardias, do vereador Elias da Silva Picote, do secretário municipal de Segurança, Reinaldo Lacerda Rocha, do comandante da Guarda Civil Municipal, Francisco Pinheiro e demais autoridades.

Durante a entrega, a delegada-geral destacou a importância da doação para o fortalecimento das ações na região fronteiriça de Bonfim.

“Essa doação chega em um momento importante e vai nos permitir melhorar nossa presença e atuação na fronteira. É uma parceria que fortalece e beneficia diretamente a população”, afirmou Darlinda Viana.

Com o recebimento da área, a PCRR iniciará os trâmites para viabilizar recursos que permitam o início das obras da nova delegacia.

O prefeito de Bonfim, Romualdo Feitosa, reforçou a parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil como fator determinante na redução da criminalidade no município.

“A Polícia Civil tem uma atuação excelente e contribui muito para a segurança das pessoas que residem em Bonfim. A redução da criminalidade no município é resultado direto desse trabalho comprometido”, ressaltou.

O delegado titular de Bonfim, Hugo Cardias, enfatizou que a união entre os poderes estadual e municipal trará impactos positivos tanto para os servidores quanto para a comunidade.

“A sociedade só tem a ganhar com essa valorização estrutural. Nosso governador é atuante nas demandas da segurança pública e, com essa doação, acredito que a construção da nova delegacia será acelerada”, concluiu o delegado.

