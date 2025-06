Aderr promove treinamento para servidores dos Postos de Vigilância Agropecuária

De quinta, 5, a sexta-feira, 6, servidores da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) participam de um treinamento intensivo voltado para o controle e fiscalização de trânsito de produtos de origem animal e vegetal.

A capacitação, que acontece no auditório do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), no Parque Anauá, está sendo realizada também com o apoio da Polícia Militar de Roraima e reúne cerca de 50 profissionais dos PVAs (Postos de Vigilância Agropecuária), que ficam localizados ao longo das BRs no Estado.

O foco do treinamento está em preparar os fiscais para abordagens mais eficientes e seguras, considerando as diversas situações enfrentadas diariamente no controle do trânsito agropecuário. Estão presentes também as equipes de fiscalização móvel da Aderr, que operam em diferentes regiões do Estado e frequentemente lidam com casos complexos durante suas operações.

Segundo o diretor de Defesa Vegetal da Aderr, Marcos Prill, um dos principais objetivos da ação é evitar a disseminação de pragas e doenças, tanto no setor animal quanto vegetal.

“A circulação de plantas, sementes e animais, sem o devido controle, representa um risco à saúde agropecuária. Por isso, o monitoramento rigoroso é essencial para impedir que vetores de contaminação transitem livremente entre regiões”, disse.

Além das abordagens práticas, o treinamento conta com orientações sobre documentação e sistemas de informação, com o intuito de aprimorar a compilação e análise de dados relacionados às operações. A utilização adequada desses sistemas é fundamental para a rastreabilidade e tomada de decisões estratégicas.

“A parceria com a Polícia Militar é um reforço importante nesta atualização, permitindo que os servidores atuem de forma mais coordenada e segura. Técnicas de posicionamento, conduta em abordagens e ações específicas de fiscalização fazem parte da programação, o que fortalece a atuação conjunta das instituições”, destacou o presidente da Aderr, Marcelo Parisi.

O evento reúne servidores que trabalham desde a fronteira com o Amazonas até a fronteira com a Venezuela, refletindo o esforço do governo do estado em manter a sanidade agropecuária e proteger a produção local. Com a iniciativa, a Aderr reforça o compromisso com a qualidade do serviço público, a segurança alimentar da população e a sanidade animal e vegetal.

