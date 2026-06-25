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Maternidade promove roda de conversa e rede de apoio para gestantes

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O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth abriu nesta semana as inscrições para a roda de conversa para gestantes, acompanhantes e rede de apoio.

Intitulado “Tem Bebê Chegando”, o encontro é conduzido por profissionais da unidade que abordarão temas essenciais como preparo para o parto, parto humanizado, métodos não farmacológicos para alívio da dor, amamentação, aspectos emocionais e cuidados com o recém-nascido.

A proposta é promover um espaço de escuta ativa, troca de experiências e aprendizado, contribuindo para uma vivência mais segura e consciente da gestação e do puerpério.

“Esse ano a Maternidade vem com uma novidade, que é a roda de conversa para gestantes, acompanhantes e rede de apoio que ocorrerá uma vez ao mês em datas predefinidas. Essa roda tem como objetivo trazer informações essenciais para gestantes que estão no terceiro trimestre de sua gestação abordando assuntos relacionados ao preparo para o parto, o parto humanizado, a amamentação, aspectos emocionais, assim como os cuidados com o recém-nascido, entre outras informações”, afirmou a diretora do Núcleo de Ensino e Pesquisa, Raissa Sampaio.

As vagas são limitadas a 10 participantes por turma, e as inscrições são realizadas por meio de formulário online, que pode ser acessado clicando aqui. A primeira edição acontece no dia 26 de março, às 9h, e, caso as vagas sejam preenchidas, novas oportunidades serão disponibilizadas nos meses seguintes.

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