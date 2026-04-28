Caer realiza ajustes no sistema de abastecimento do bairro João de Barro

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realiza desde segunda-feira, 27, a manutenção técnica no sistema de abastecimento de água do bairro João de Barro. A previsão é de que o serviço seja concluído na quarta-feira, 29 de abril, com a normalização gradual do abastecimento.

O serviço foi necessário após dois poços do CRD (Centro de Reservação e Distribuição) apresentar falha no conjunto motobomba submersa. A equipe tentou a retirada do equipamento, mas não foi possível, sendo necessário a intervenção técnica especializada para viabilizar a solução do problema.

Durante a execução dos serviços, a Companhia ressalta que o abastecimento na região operará com aproximadamente 60% da capacidade e orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a conclusão da manutenção, a fim de minimizar possíveis impactos no fornecimento.

De acordo com o diretor de Tecnologia e Gestão do Sistema de Água da Caer, Danque Esbell, para garantir a eficiência do sistema, será realizada a limpeza do poço com o uso de equipamento pneumático.

“Utilizaremos compressor de ar para desobstruir o poço e viabilizar a retirada da motobomba. Na sequência, o conjunto será reinstalado para restabelecer plenamente a operação do sistema”, explicou.

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