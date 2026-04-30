Seed realiza 5ª convocação de seletivo para fortalecer educação escolar indígena em Roraima

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), publicou o Edital nº 48/2026, referente à 5ª convocação do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que atuarão na educação escolar indígena da rede estadual.

De acordo com o cronograma, os convocados devem se apresentar na quarta-feira, 29 de abril, no Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550, em Boa Vista, no horário das 8h às 13h30, para assinatura de contrato, cadastro e lotação. O atendimento será realizado por chamada nominal, conforme previsto no edital.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed, Ranielly Silva, destacou a importância da convocação para garantir o funcionamento das unidades escolares indígenas.

“Essa convocação assegura que as escolas indígenas contem com profissionais qualificados em todas as áreas. Estamos reforçando não apenas o quadro docente, mas também o apoio pedagógico e o atendimento aos estudantes, respeitando as especificidades culturais e linguísticas de cada comunidade”, afirmou.

A chamada contempla 53 profissionais, entre professores e servidores de apoio, com o objetivo de atender às demandas das escolas indígenas em diferentes municípios do estado. O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial do Estado do dia 24 de abril e também no site da Seed.

Desse total, 26 são professores das áreas do conhecimento, que atuarão no Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Educação Física e áreas multidisciplinares.

Também foram convocados dois professores multidisciplinares bilíngues, com atuação nas línguas indígenas Wapichana e Macuxi, além de seis professores de língua indígena, reforçando a valorização das línguas maternas nas comunidades. A convocação inclui ainda 16 professores auxiliares e nove cuidadores escolares.

Os profissionais irão atender escolas localizadas em municípios como Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caroebe, Normandia, Pacaraima e Uiramutã, contemplando diversas comunidades indígenas.

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