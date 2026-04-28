NOTÍCIAS

IFSP inaugura nova sede do Campus Presidente Prudente  – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em IFSP inaugura nova sede do Campus Presidente Prudente  – IFSP

Evento reuniu autoridades e incluiu anúncio de investimentos para ampliação do campus  

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) inauguraram, na segunda-feira (27), a sede própria do Campus Presidente Prudente. A obra recebeu investimento total de R$ 14,2 milhões, sendo R$ 8,2 milhões provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal. 

O descerramento da placa ocorreu durante a cerimônia de entrega de serviços de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao município de Presidente Prudente. O evento contou com a presença de diversas autoridades. 

O reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, destacou a satisfação da comunidade acadêmica com a entrega formal da nova sede, que irá beneficiar o município e toda a região. Ele também ressaltou os anúncios feitos pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli a respeito da ampliação na capacidade de atendimento do campus. 

“Teremos recursos para a ampliação do campus e, antes mesmo de consolidar essa fase, o ministro já anunciou o aumento da capacidade de atendimento, que passará de 800 para 1.400 estudantes. Estamos muito felizes”, afirmou o reitor do IFSP, Silmário Santos. 

A diretora-geral do Campus Presidente Prudente, Rosana Abbud Olivete, também comemorou os novos investimentos e o anúncio da mudança na tipologia do campus. A unidade passará a contar com 70 professores e 45 técnicos administrativos, em substituição ao quadro atual de 40 docentes e 26 técnicos. 

“Além disso, o ministro anunciou o investimento para construir a complementação da nossa sede, com novas salas de aula, bloco de refeitório e biblioteca. Esse anúncio representa uma transformação ainda maior na nossa realidade, ampliando o atendimento, as oportunidades de ensino e trazendo mais melhorias para Presidente Prudente”, destacou. 

Durante a solenidade, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou a importância da obra e o impacto da nova unidade para a educação profissional. 

“Esta é uma obra prevista desde 2013. Com um investimento de R$ 14 milhões, conseguimos concluir essa escola, que contará com nove salas de aula, laboratórios de química, física e biologia, além do curso técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio a partir do próximo ano, entre outros cursos. É o ensino profissional de qualidade, que é a marca dos Institutos Federais”, afirmou. 

Ministro da Educação conhece pesquisas desenvolvidas nos laboratórios do Campus Presidente PrudenteO ministro também destacou que o Campus Presidente Prudente é o de número 783 da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Segundo ele, há 20 anos o Brasil contava com apenas 40 escolas técnicas federais, o que torna motivo de orgulho a ampliação da rede e a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade para os jovens da região. 

A estudante Érika Gonçalves Faria celebrou a inauguração da nova sede e os avanços para o campus. Para ela, estudar no IFSP amplia as oportunidades de inserção no mundo do trabalho. “Estudar no Instituto Federal é uma oportunidade incrível. Aqui, aprendemos em sala de aula e realizamos experimentos em laboratório, o que faz toda a diferença para entrar no mercado de trabalho”, afirmou. 

A deputada federal Sâmia Bonfim, natural de Presidente Prudente e presente na inauguração, destacou a importância dos investimentos nos Institutos Federais para o desenvolvimento social. “Defendemos um modelo de sociedade com oportunidades. O Instituto Federal integra espaços de excelência à vida da comunidade do entorno. Sou testemunha de como o IFSP de Presidente Prudente tem transformado a vida de muitos jovens, oferecendo educação de excelência e a possibilidade de mudar a realidade de suas famílias”, concluiu. 

Acesse aqui o álbum com todas as fotos do evento.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Guaratinguetá, divulga as vagas de empregos, nesta sexta-feira (28)

Posted on Author boavistaagora.com.br

VAGAS ABERTAS: CLIQUE AQUI O atendimento presencial para assuntos relacionados às vagas de emprego ocorre das 8h30 às 16h30. O seguro-desemprego pode ser tratado pessoalmente, sendo que o atendimento para este assunto ocorre das 8h30 às 16h. Lembrando que o munícipe deve levar os documentos necessários: RG, CPF e Carteira de Trabalho. Localização: Rodoviária de […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 7 de maio

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nesta terça-feira (7/5), Minas Gerais terá céu parcialmente nublado com chuva isolada nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, a previsão aponta céu claro com a possibilidade de nuvens escuras. As temperaturas variam de 7ºC a 35ºC Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).  
NOTÍCIAS

Semhab se reúne com representante do Ministério das Cidades para avaliar projeto do Porto do Capim

Posted on Author boavistaagora.com.br

Representantes da Prefeitura de João Pessoa estiveram reunidos, nesta quarta-feira (8), com uma equipe da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades para detalhar o projeto que irá requalificar o Porto do Capim, no Centro Histórico da Capital, contemplado com recursos do projeto Periferia Viva, do Governo Federal. A intervenção pretende mudar a realidade […]