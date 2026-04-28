IFSP inaugura nova sede do Campus Presidente Prudente  – IFSP

Evento reuniu autoridades e incluiu anúncio de investimentos para ampliação do campus

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) inauguraram, na segunda-feira (27), a sede própria do Campus Presidente Prudente. A obra recebeu investimento total de R$ 14,2 milhões, sendo R$ 8,2 milhões provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal.

O descerramento da placa ocorreu durante a cerimônia de entrega de serviços de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao município de Presidente Prudente. O evento contou com a presença de diversas autoridades.

O reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, destacou a satisfação da comunidade acadêmica com a entrega formal da nova sede, que irá beneficiar o município e toda a região. Ele também ressaltou os anúncios feitos pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli a respeito da ampliação na capacidade de atendimento do campus.

“Teremos recursos para a ampliação do campus e, antes mesmo de consolidar essa fase, o ministro já anunciou o aumento da capacidade de atendimento, que passará de 800 para 1.400 estudantes. Estamos muito felizes”, afirmou o reitor do IFSP, Silmário Santos.

A diretora-geral do Campus Presidente Prudente, Rosana Abbud Olivete, também comemorou os novos investimentos e o anúncio da mudança na tipologia do campus. A unidade passará a contar com 70 professores e 45 técnicos administrativos, em substituição ao quadro atual de 40 docentes e 26 técnicos.

“Além disso, o ministro anunciou o investimento para construir a complementação da nossa sede, com novas salas de aula, bloco de refeitório e biblioteca. Esse anúncio representa uma transformação ainda maior na nossa realidade, ampliando o atendimento, as oportunidades de ensino e trazendo mais melhorias para Presidente Prudente”, destacou.

Durante a solenidade, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou a importância da obra e o impacto da nova unidade para a educação profissional.

“Esta é uma obra prevista desde 2013. Com um investimento de R$ 14 milhões, conseguimos concluir essa escola, que contará com nove salas de aula, laboratórios de química, física e biologia, além do curso técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio a partir do próximo ano, entre outros cursos. É o ensino profissional de qualidade, que é a marca dos Institutos Federais”, afirmou.

Ministro da Educação conhece pesquisas desenvolvidas nos laboratórios do Campus Presidente PrudenteO ministro também destacou que o Campus Presidente Prudente é o de número 783 da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Segundo ele, há 20 anos o Brasil contava com apenas 40 escolas técnicas federais, o que torna motivo de orgulho a ampliação da rede e a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade para os jovens da região.

A estudante Érika Gonçalves Faria celebrou a inauguração da nova sede e os avanços para o campus. Para ela, estudar no IFSP amplia as oportunidades de inserção no mundo do trabalho. “Estudar no Instituto Federal é uma oportunidade incrível. Aqui, aprendemos em sala de aula e realizamos experimentos em laboratório, o que faz toda a diferença para entrar no mercado de trabalho”, afirmou.

A deputada federal Sâmia Bonfim, natural de Presidente Prudente e presente na inauguração, destacou a importância dos investimentos nos Institutos Federais para o desenvolvimento social. “Defendemos um modelo de sociedade com oportunidades. O Instituto Federal integra espaços de excelência à vida da comunidade do entorno. Sou testemunha de como o IFSP de Presidente Prudente tem transformado a vida de muitos jovens, oferecendo educação de excelência e a possibilidade de mudar a realidade de suas famílias”, concluiu.

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