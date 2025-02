Secretário de Cultura e Turismo de Roraima recebe representantes para ouvir demandas

O secretário de Cultura e Turismo de Roraima, Alex Ferreira, reuniu-se na manhã de quarta-feira, 26 de fevereiro, com representantes do segmento gospel da música no estado. Na reunião, foram discutidos pontos relacionados à elaboração do edital da Política Nacional Aldir Blanc. O encontro também contou com a presença do secretário-adjunto da pasta, Sandro Baré.

O encontro teve como objetivo ouvir as demandas dos músicos e promover a inclusão da música gospel nas políticas públicas de cultura. Durante a reunião, os representantes destacaram a necessidade de uma atenção especial da secretaria na construção do edital, solicitando que um valor específico fosse destinado para o segmento.

Eles ressaltaram a importância desse apoio, uma vez que o movimento gospel atualmente é amparado por uma legislação federal que reconhece e valoriza sua contribuição cultural. Segundo Gabriel Carreiro, presidente da Associação dos Músicos de Roraima, amparado pelo que se verificou na execução da Aldir Blanc 1 em 2020, é necessário que sejam verificados os critérios de proporcionalidade dos segmentos que estão executando suas ações.

Os músicos também sugeriram que fossem utilizados os mesmos parâmetros da Lei Aldir Blanc, de 2021, como referência para a elaboração do novo edital, buscando garantir um suporte adequado e efetivo para a produção cultural da música gospel no estado. “Precisamos contemplar o máximo de pessoas que fazem parte da cultura de nosso Estado, fazendo com que todos os segmentos sejam alcançados e nenhum seja prejudicado”, disse o presidente.

Ferreira enfatizou a importância de ouvir todos os segmentos da cultura para a formulação de políticas públicas eficazes. “É fundamental que todas as vozes sejam ouvidas, e o segmento gospel tem um papel essencial na diversidade cultural de Roraima”, afirmou.

O secretário se comprometeu a considerar as solicitações e a trabalhar em conjunto com os representantes do segmento para assegurar que suas demandas sejam atendidas no processo de elaboração das políticas públicas. As propostas do segmento serão analisadas e consideradas quando aprovadas na audiência pública da PNAB, no mês de março, a partir da consulta dos movimentos à minuta do edital, que será publicada após o Carnaval.