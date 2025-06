Detran-RR abre inscrições para 4º Passeio Ciclístico

Como parte da programação de aniversário de 23 anos, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) realizará o seu 4º Passeio Ciclístico. Será no dia 28 de junho, com concentração a partir das 16h e saída às 17h, do estacionamento do órgão estadual de trânsito.

Um formulário deve ser preenchido para confirmar a inscrição, que pode ser feita no site. A participação é gratuita para pessoas de todas as idades, que irão receber camisa e medalha depois de concluir o percurso. As camisas para os inscritos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 23 de junho, na sede do Detran-RR.

O trajeto terá 11 quilômetros, com percurso pelas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes, Santos Dumont e Ville Roy. Depois passará pela praça do Centro Cívico e seguirá pela Ene Garcez, Aeroporto, Brigadeiro Eduardo Gomes com chegada ao Detran.

O presidente do Detran-RR, Diego Aragão, disse que o objetivo do evento é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, atividade física, lazer e competição, além de promover a qualidade de vida. “Esse será um momento importante, para marcar mais um aniversário do Detran. Venha pedalar com a gente para fortalecer a cultura da paz no trânsito”, ressaltou.

Para garantir a segurança dos participantes, o evento contará com o apoio do Governo do Estado, por meio da PMRR (Polícia Militar de Militar), CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do Detran-RR.

