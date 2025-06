Inscrições para programa de apadrinhamento afetivo da Prefeitura de Boa Vista iniciam nesta quarta-feira, 11

Foto: Divulgação Semuc



A Prefeitura de Boa Vista, vai abrir a partir na quarta-feira, 11, as inscrições para o Programa de Apadrinhamento Afetivo, do Serviço de Acolhimento Infantil Condomínio Pedra Pintada. Ele ocorre em parceria com a Vara da Infância e da Juventude. Os interessados deverão acessar o portal Cidade Social (conforme o cronograma abaixo).

A proposta do programa

Pautada no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, o programa da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) oferece convivência saudável àqueles com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Essas crianças vivem em serviços de acolhimento institucional.

O intuito é que toda criança e adolescente tenha direito à convivência familiar e comunitária. Dessa forma, o programa é na verdade, uma oportunidade de se relacionarem. Eles também podem receber cuidados e encontrarem referências de relações que fortaleçam o seu desenvolvimento, na construção de um projeto de vida.

Preparação Médica

Dessa forma, para garantir a aptidão dos padrinhos e madrinhas, assim como a segurança e bem-estar dos apadrinhados, ocorre um estudo multidisciplinar com entrevistas e visitas domiciliares. Bem como um curso de formação e preparação concedido pela equipe técnica do Programa.

Afeto e cuidado pelo programa

Como resultado, os selecionados poderão desenvolver diversas ações de acordo com a dinâmica familiar de cada um. Entre as ações, estão passeios em parques e praças, idas ao cinema, teatro e demais espaços culturais. Por fim, os apadrinhados poderão passar fins de semana com os padrinhos e madrinhas e participar de eventos familiares.

Confira o cronograma:

