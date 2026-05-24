Prefeitura e Senac abrem inscrições para curso gratuito de redes de computadores – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para um curso gratuito de Reparador e Instalador de Redes de Computadores. A iniciativa faz parte do programa Metareciclagem e oferece uma oportunidade de qualificação para quem busca ingressar ou se reinserir no mercado de trabalho.

Até o próximo dia 30, os interessados devem preencher o formulário online disponível no link: https://abre.ai/redescomputadores. Como pré-requisito, os candidatos devem ter concluído o Ensino Fundamental II e possuir idade mínima de 15 anos. “A Prefeitura trabalha forte e busca parcerias com instituições para que o sorocabano tenha cada vez mais oportunidades de se qualificar para o mercado de trabalho”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

Com carga horária de 200 horas, o curso de Reparador e Instalador de Redes de Computadores será realizado presencialmente entre os próximos dias 15 de junho e 19 de outubro, às segundas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h, no Senac Sorocaba, localizado na Avenida Coronel Nogueira Padilha, 2.392, na Vila Hortência. Mais informações com o Metareciclagem, pelo WhatsApp (15) 3417-3825.