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Sine oferta 137 vagas de emprego em Roraima nesta terça-feira, 19

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As vagas são para pessoas com ou sem experiência no mercado – Foto: Divulgação

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 137 vagas de emprego para Roraima nesta terça-feira, 19. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE LICITAÇÕES;
  • ATENDENTE DE LANCHONETE;
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
  • AUXILIAR DE LIMPEZA;
  • AUXILIAR DE DEPÓSITO;
  • AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL;
  • BORRACHEIRO AUTOMOTIVO;
  • CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS;
  • CHURRASQUEIRO;
  • COSTUREIRA EM GERAL;
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE;
  • EMPACOTADOR;
  • EMPREGADA DOMÉSTICA;
  • ESTOQUISTA;
  • FAXINEIRO;
  • FRENTISTA;
  • MOTORISTA ENTREGADOR;
  • OPERADOR(A) DE CAIXA;
  • OPERADOR DE ESCAVADEIRA;
  • TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO;
  • VENDEDOR INTERNO;
  • TAPECEIRO DE AUTOS;
  • VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS;
  • VENDEDOR INTERNO.

Vagas para PCD

  • AGENTE DE PORTARIA;
  • AUXILIAR DE LIMPEZA;
  • MERENDEIRO;
  • VENDEDOR INTERNO.

Fonte: Da Redação

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