Qual filme vai passar Quinta (27/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 27/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo nesta quinta-feira (27/02/2025): “Encanto” na Sessão da Tarde e “Viagem a Darjeeling” no Corujão

A Globo preparou uma programação especial para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, com dois grandes sucessos do cinema. À tarde, a animação “Encanto” promete encantar o público de todas as idades na Sessão da Tarde. Já no Corujão I, os espectadores poderão embarcar na jornada cômica e reflexiva de “Viagem a Darjeeling”, dirigido por Wes Anderson.

Sessão da Tarde – “Encanto” (2021)

Horário: A partir das 15h30 (horário de Brasília)

A partir das 15h30 (horário de Brasília) Gênero: Animação, Fantasia

Animação, Fantasia Direção: Jared Bush

Jared Bush Elenco: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Carolina Gaitán, Jessica Darrow

Sinopse:

A animação acompanha a história da família Madrigal, que vive escondida nas montanhas da Colômbia em uma casa mágica. Todos os membros da família possuem dons extraordinários, exceto Mirabel, uma jovem que se sente deslocada por não ter habilidades especiais. No entanto, quando a magia que sustenta sua casa e seus familiares começa a desaparecer, Mirabel descobre que pode ser a única capaz de salvar seu lar.

Por que assistir?

Vencedor do Oscar de Melhor Animação, “Encanto” conquistou o público com sua trilha sonora marcante, incluindo a música “We Don’t Talk About Bruno”, além de sua belíssima animação e uma história emocionante sobre família, identidade e aceitação.

Corujão I – “Viagem a Darjeeling” (2007)

Horário: Na madrugada de quinta para sexta-feira

Na madrugada de quinta para sexta-feira Gênero: Comédia

Comédia Direção: Wes Anderson

Wes Anderson Elenco: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Amara Karan, Wallace Wolodarsky

Sinopse:

Após um ano sem se falar, os irmãos Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) e Jack (Jason Schwartzman) decidem embarcar em uma viagem de trem pela Índia com o objetivo de se reconectar e resolver conflitos do passado. No entanto, o que era para ser uma jornada espiritual se transforma em uma série de eventos inesperados, repletos de humor, desentendimentos e reflexões profundas sobre a vida e a família.

Por que assistir?

“Viagem a Darjeeling” é um filme visualmente deslumbrante, com a estética única de Wes Anderson e um roteiro que mistura humor e emoção na medida certa. Se você gosta de filmes com personagens excêntricos e uma boa dose de ironia, esta é uma excelente escolha para a madrugada.

Conclusão

A programação da Globo para esta quinta-feira promete entreter toda a família, desde o público infantil com “Encanto” até os amantes de comédia inteligente com “Viagem a Darjeeling” no Corujão. Prepare a pipoca e aproveite essas grandes histórias na telinha!