ENTRETENIMENTO

Elo mira mercado ultra premium e aumenta disputa com Visa e Mastercard no Brasil

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Elo mira mercado ultra premium e aumenta disputa com Visa e Mastercard no Brasil

Por MRNews

Elo mira mercado ultra premium e aumenta disputa com Visa e Mastercard no Brasil

O mercado de cartões de alta renda no Brasil pode ganhar novos capítulos nos próximos meses. A bandeira Elo, tradicionalmente forte em parcerias bancárias e programas nacionais, decidiu mirar com mais intensidade o segmento ultra premium, espaço historicamente dominado por Visa e Mastercard.

A movimentação é estratégica e pode mudar a dinâmica entre bancos emissores, clientes de alta renda e benefícios oferecidos aos consumidores mais exigentes.

O que é o mercado ultra premium

No setor financeiro, o segmento ultra premium reúne cartões voltados para clientes com renda elevada, patrimônio relevante e alto volume de gastos. Nessa categoria estão produtos como:

Revolut Ultra x Santander Unlimited: qual cartão premium vale mais a pena em 2026?

Santander Unlimited x Itaú The One (World Legend): comparativo completo em 2026

  • Visa Infinite e versões exclusivas
  • Mastercard Black e linhas superiores
  • Cartões private banking
  • Convites especiais para clientes wealth management

Normalmente esses produtos oferecem benefícios como:

  • Acessos ilimitados a salas VIP
  • Concierge internacional
  • Seguros robustos de viagem
  • Programas de pontos turbinados
  • Atendimento exclusivo
  • Benefícios em hotéis e locadoras

Elo quer crescer entre clientes de alta renda

A entrada mais agressiva da Elo nesse mercado indica que a bandeira quer deixar de ser vista apenas como alternativa nacional e passar a disputar espaço entre consumidores premium.

Nos últimos anos, a Elo evoluiu bastante sua proposta, incluindo:

  • Salas VIP por meio de programas parceiros
  • Benefícios de viagem
  • Coberturas internacionais
  • Cashback e campanhas promocionais
  • Parcerias com grandes bancos brasileiros

Agora, o foco parece ser subir mais um degrau.

Nova calculadora grátis do Santander Rewards mostra quantos pontos você pode ganhar no programa

Quanto é preciso gastar no cartão para atingir o nível 4 do Santander Rewards

Por que isso importa para o consumidor

Quanto maior a concorrência entre bandeiras, melhor tende a ser o cenário para o cliente final. Bancos emissores costumam usar essa disputa para lançar cartões mais atrativos, reduzir custos ou melhorar benefícios.

Na prática, clientes de alta renda podem ganhar com:

  • Mais opções de cartões premium
  • Programas de pontos melhores
  • Isenção de anuidade facilitada
  • Novos acessos VIP
  • Benefícios exclusivos em viagens

Visa e Mastercard ainda lideram

Apesar do avanço da Elo, Visa e Mastercard seguem dominando o segmento premium no Brasil. Isso acontece porque ambas têm forte presença global, rede consolidada de benefícios e aceitação internacional amplamente reconhecida.

Cartões como Mastercard Black e Visa Infinite ainda são referência entre viajantes frequentes e usuários de milhas.

O desafio da Elo

Para competir de verdade no ultra premium, a Elo precisará convencer bancos e clientes de que pode entregar experiência comparável ou superior às rivais internacionais.

Entre os desafios estão:

  • Fortalecer benefícios globais
  • Melhorar percepção de marca premium
  • Expandir vantagens internacionais
  • Garantir excelente aceitação fora do Brasil
  • Criar diferenciais claros para alta renda

Oportunidade para bancos brasileiros

A Elo também pode se tornar ferramenta importante para bancos que desejam lançar produtos exclusivos sem depender totalmente das bandeiras estrangeiras.

Isso pode acelerar a criação de novos cartões private e wealth management no país.

O que esperar daqui para frente

Se a estratégia avançar, o mercado premium brasileiro pode entrar em nova fase de competição. E historicamente, quando bancos e bandeiras disputam clientes de alta renda, quem costuma sair ganhando é o consumidor.

Tags

Elo, cartão Elo, Elo premium, Visa Infinite, Mastercard Black, cartão alta renda, mercado premium, cartões de crédito, salas VIP, Viagem Black, milhas aéreas

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Casamento de Agnaldo Rayol durou 50 anos; esposa do cantor a qual ele se declarou era Velha conhecida

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Brasil se despediu do lendário cantor Agnaldo Rayol, que faleceu aos 86 anos na madrugada de 4 de novembro de 2024, após sofrer uma queda em seu apartamento em Santana. Rayol foi um dos maiores ícones da música romântica brasileira, com uma carreira marcada por sua voz poderosa e interpretações emocionantes. Ao […]
ENTRETENIMENTO

BBB24 APÓS DESISTÊNCIA DE DAVI, BONINHO É ACUSADO DE AJUDAR BROTHER

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Possível Interferência de Boninho no BBB 24: Funcionários da Globo Manifestam Insatisfação Nos últimos dias, surgiram relatos de insatisfação entre os funcionários da Globo em relação à suposta interferência do diretor Boninho no desenrolar do reality show Big Brother Brasil 24 (BBB 24). Segundo informações divulgadas pelo portal Realitys VIP, Boninho teria passado […]
ENTRETENIMENTO

Vale Tudo; Ator retorna à Globo para agitar reta final da novela das nove

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Vale Tudo: Miguel Coelho retorna à Globo para agitar reta final da novela das nove A reta final de Vale Tudo, remake exibido no horário nobre da Globo, promete fortes emoções e grandes surpresas para o público. Uma delas é a entrada de Miguel Coelho, que retorna à emissora após cinco anos afastado. […]