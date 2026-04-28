Por MRNews
Elo mira mercado ultra premium e aumenta disputa com Visa e Mastercard no Brasil
O mercado de cartões de alta renda no Brasil pode ganhar novos capítulos nos próximos meses. A bandeira Elo, tradicionalmente forte em parcerias bancárias e programas nacionais, decidiu mirar com mais intensidade o segmento ultra premium, espaço historicamente dominado por Visa e Mastercard.
A movimentação é estratégica e pode mudar a dinâmica entre bancos emissores, clientes de alta renda e benefícios oferecidos aos consumidores mais exigentes.
O que é o mercado ultra premium
No setor financeiro, o segmento ultra premium reúne cartões voltados para clientes com renda elevada, patrimônio relevante e alto volume de gastos. Nessa categoria estão produtos como:
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- Visa Infinite e versões exclusivas
- Mastercard Black e linhas superiores
- Cartões private banking
- Convites especiais para clientes wealth management
Normalmente esses produtos oferecem benefícios como:
- Acessos ilimitados a salas VIP
- Concierge internacional
- Seguros robustos de viagem
- Programas de pontos turbinados
- Atendimento exclusivo
- Benefícios em hotéis e locadoras
Elo quer crescer entre clientes de alta renda
A entrada mais agressiva da Elo nesse mercado indica que a bandeira quer deixar de ser vista apenas como alternativa nacional e passar a disputar espaço entre consumidores premium.
Nos últimos anos, a Elo evoluiu bastante sua proposta, incluindo:
- Salas VIP por meio de programas parceiros
- Benefícios de viagem
- Coberturas internacionais
- Cashback e campanhas promocionais
- Parcerias com grandes bancos brasileiros
Agora, o foco parece ser subir mais um degrau.
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Por que isso importa para o consumidor
Quanto maior a concorrência entre bandeiras, melhor tende a ser o cenário para o cliente final. Bancos emissores costumam usar essa disputa para lançar cartões mais atrativos, reduzir custos ou melhorar benefícios.
Na prática, clientes de alta renda podem ganhar com:
- Mais opções de cartões premium
- Programas de pontos melhores
- Isenção de anuidade facilitada
- Novos acessos VIP
- Benefícios exclusivos em viagens
Visa e Mastercard ainda lideram
Apesar do avanço da Elo, Visa e Mastercard seguem dominando o segmento premium no Brasil. Isso acontece porque ambas têm forte presença global, rede consolidada de benefícios e aceitação internacional amplamente reconhecida.
Cartões como Mastercard Black e Visa Infinite ainda são referência entre viajantes frequentes e usuários de milhas.
O desafio da Elo
Para competir de verdade no ultra premium, a Elo precisará convencer bancos e clientes de que pode entregar experiência comparável ou superior às rivais internacionais.
Entre os desafios estão:
- Fortalecer benefícios globais
- Melhorar percepção de marca premium
- Expandir vantagens internacionais
- Garantir excelente aceitação fora do Brasil
- Criar diferenciais claros para alta renda
Oportunidade para bancos brasileiros
A Elo também pode se tornar ferramenta importante para bancos que desejam lançar produtos exclusivos sem depender totalmente das bandeiras estrangeiras.
Isso pode acelerar a criação de novos cartões private e wealth management no país.
O que esperar daqui para frente
Se a estratégia avançar, o mercado premium brasileiro pode entrar em nova fase de competição. E historicamente, quando bancos e bandeiras disputam clientes de alta renda, quem costuma sair ganhando é o consumidor.
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