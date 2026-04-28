Por MRNews



Elo mira mercado ultra premium e aumenta disputa com Visa e Mastercard no Brasil

O mercado de cartões de alta renda no Brasil pode ganhar novos capítulos nos próximos meses. A bandeira Elo, tradicionalmente forte em parcerias bancárias e programas nacionais, decidiu mirar com mais intensidade o segmento ultra premium, espaço historicamente dominado por Visa e Mastercard.

A movimentação é estratégica e pode mudar a dinâmica entre bancos emissores, clientes de alta renda e benefícios oferecidos aos consumidores mais exigentes.

O que é o mercado ultra premium

No setor financeiro, o segmento ultra premium reúne cartões voltados para clientes com renda elevada, patrimônio relevante e alto volume de gastos. Nessa categoria estão produtos como:

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Visa Infinite e versões exclusivas

Mastercard Black e linhas superiores

Cartões private banking

Convites especiais para clientes wealth management

Normalmente esses produtos oferecem benefícios como:

Acessos ilimitados a salas VIP

Concierge internacional

Seguros robustos de viagem

Programas de pontos turbinados

Atendimento exclusivo

Benefícios em hotéis e locadoras

Elo quer crescer entre clientes de alta renda

A entrada mais agressiva da Elo nesse mercado indica que a bandeira quer deixar de ser vista apenas como alternativa nacional e passar a disputar espaço entre consumidores premium.

Nos últimos anos, a Elo evoluiu bastante sua proposta, incluindo:

Salas VIP por meio de programas parceiros

Benefícios de viagem

Coberturas internacionais

Cashback e campanhas promocionais

Parcerias com grandes bancos brasileiros

Agora, o foco parece ser subir mais um degrau.

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Por que isso importa para o consumidor

Quanto maior a concorrência entre bandeiras, melhor tende a ser o cenário para o cliente final. Bancos emissores costumam usar essa disputa para lançar cartões mais atrativos, reduzir custos ou melhorar benefícios.

Na prática, clientes de alta renda podem ganhar com:

Mais opções de cartões premium

Programas de pontos melhores

Isenção de anuidade facilitada

Novos acessos VIP

Benefícios exclusivos em viagens

Visa e Mastercard ainda lideram

Apesar do avanço da Elo, Visa e Mastercard seguem dominando o segmento premium no Brasil. Isso acontece porque ambas têm forte presença global, rede consolidada de benefícios e aceitação internacional amplamente reconhecida.

Cartões como Mastercard Black e Visa Infinite ainda são referência entre viajantes frequentes e usuários de milhas.

O desafio da Elo

Para competir de verdade no ultra premium, a Elo precisará convencer bancos e clientes de que pode entregar experiência comparável ou superior às rivais internacionais.

Entre os desafios estão:

Fortalecer benefícios globais

Melhorar percepção de marca premium

Expandir vantagens internacionais

Garantir excelente aceitação fora do Brasil

Criar diferenciais claros para alta renda

Oportunidade para bancos brasileiros

A Elo também pode se tornar ferramenta importante para bancos que desejam lançar produtos exclusivos sem depender totalmente das bandeiras estrangeiras.

Isso pode acelerar a criação de novos cartões private e wealth management no país.

O que esperar daqui para frente

Se a estratégia avançar, o mercado premium brasileiro pode entrar em nova fase de competição. E historicamente, quando bancos e bandeiras disputam clientes de alta renda, quem costuma sair ganhando é o consumidor.

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