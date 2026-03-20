Agência Minas Gerais | Edital do Governo de Minas promove oportunidades de negócios para empreendedores de Juiz de Fora

A segunda edição do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios (Cmon) de 2026 ocorre nos dias 8 e 9/4 em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), está promovendo um edital de Chamamento Público para participação gratuita de empreendedores mineiros que desejam ampliar seus negócios.

Ao todo, são 20 vagas para pequenos fornecedores da região exporem seus produtos para compradores do varejo supermercadista. As inscrições vão até domingo (22/3) e devem ser feitas neste link.

Os empreendedores selecionados estarão no espaço Vem de Minas, uma área dedicada ao Cmon na Superinter, evento promovido pela Associação Mineira de Supermercados (Amis).

No espaço, produtores da região irão participar de um encontro de negócios com compradores, iniciativa em parceria com o Sebrae Minas. Assim, a ação também é uma oportunidade para que empresários do setor supermercadista visitem o estande Vem De Minas e aumentem a variedade de mercadorias em seus estabelecimentos com produtos regionais, valorizando a economia local.

Além da participação no evento, no dia 7/4 haverá uma capacitação gratuita em estratégias de negociação para preparar as micro e pequenas empresas para as rodadas de negócios.

Cmon

O Cmon é um programa de promoção de acesso de Micro e Pequenas Empresas, cooperativas e produtores rurais, MEIs e Empresas de Pequeno Porte a mercados, realizado por meio de eventos de conexão entre compradores e fornecedores.

Realizado pela Sede-MG, em parceria com a Amis e o Sebrae Minas, a iniciativa garante a participação, totalmente gratuita, de pequenos negócios em feiras e eventos.

O programa é oriundo das reuniões do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Fopemimpe) e surge como solução para o crescimento dos setores produtivos regionais.

Desde 2020, foram realizadas 50 edições do circuito. O valor anual estimado em negócios fechados por meio das 8.130 reuniões realizadas no projeto é de R$ 96,8 milhões, de acordo com informações da Sede-MG.

Entre os resultados do Cmon estão 2.268 empreendedores impactados e 1.123 pessoas capacitadas em 260 municípios mineiros. Somente no ano passado, foram gerados R$ 28,6 milhões em negócios no âmbito do projeto estadual.