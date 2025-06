Defesa Civil amplia prevenção com base em São Francisco Xavier

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

A Defesa Civil de São José dos Campos passou a contar neste mês com uma base fixa no distrito de São Francisco Xavier, reforçando a atuação na região com um agente de plantão todos os dias da semana.

O espaço também está disponível para uso dos voluntários, fortalecendo o trabalho conjunto em situações de prevenção e resposta às emergências.

Além da nova estrutura, a Defesa Civil intensificou as ações nas comunidades rurais mais afastadas do distrito. Equipes estão realizando visitas técnicas para oferecer apoio direto, compartilhar conhecimentos sobre prevenção de riscos e ampliar o número de NUPDECs (Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil) em bairros estratégicos.



A nova base no Distrito reforça os serviços com plantão diário | Foto: PMSJC

Núcleos Comunitários

Com foco na prevenção e na redução de desastres, a Defesa Civil municipal expandiu significativamente o número de NUPDECs: de 3 para 19 núcleos ativos, sendo 18 em São José dos Campos e 1 em São Francisco Xavier.

Os grupos atuam de forma integrada com a comunidade, oferecendo capacitações que preparam os moradores para identificar sinais de perigo e agir de maneira segura e eficiente em situações de emergência.

Serviço

Base da Defesa Civil em São Francisco Xavier

Rua 15 de Novembro, 1000 – ao lado do Ponto Rural

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão