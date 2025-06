Udesc abre seleção com 101 vagas para professores substitutos

Foto: Jonas Pôrto/Udesc

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com chamada aberta para a seleção de 101 professores substitutos. As oportunidades são para atuação nos 13 centros de ensino e polos de apoio à educação a distância localizados nas cidades de: Florianópolis, Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho, São Bento do Sul e São José.

As inscrições para o Processo Seletivo nº 03/2025 podem ser realizadas por meio de formulário online, entre 13 e 27 de junho, mediante o pagamento de boleto no valor de R$ 100. Candidatos doadores de sangue e/ou medula (Lei Estadual nº 10.567/1997), além de voluntários da Justiça Eleitoral e jurados que atuarem no Tribunal do Júri (Lei Estadual nº 17.998/2020), podem solicitar a isenção da taxa até 22 de junho.

Acesse o edital na íntegra

O processo seletivo será composto de prova de conhecimento escrita, prova didática e prova de títulos, que serão realizadas entre 7 e 11 de julho. As vagas abrangem diversas áreas do conhecimento e são para contratação temporária. Os salários variam conforme a titulação e as horas contratadas.

Os detalhes completos em relação ao edital, vagas, requisitos, ementas e bibliografia para as provas podem ser conferidas na página oficial.

Outras informações podem ser obtidas diretamente com as direções de Ensino de Graduação dos centros. Os contatos telefônicos e de e-mail estão disponíveis no item 3 do edital.

Assessoria de Comunicação da Udesc

E-mail: comunicacao@udesc.br

Telefone: (48) 3664- 8006