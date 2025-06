Governo paga salário de junho e primeira parcela do décimo terceiro dos servidores no próximo dia 26

Posted on

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar no Estado, o Governo de Roraima entregou 11 caminhões para associações de produtores rurais da capital e de municípios do interior. O repasse foi realizado nesta quinta-feira, 15, pelo Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima), em solenidade na área externa do Palácio Senador […]