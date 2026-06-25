Governo do Estado projeta nova fase de agropecuária de baixo carbono em Roraima

O Governo de Roraima consolidou nesta quarta-feira, 18, o Plano ABC+ Roraima, um dos principais instrumentos de política pública para o futuro da agropecuária no Estado. A iniciativa está alinhada ao eixo de Desenvolvimento Sustentável do Plano Roraima 2030, com enfoque na preservação ambiental e o crescimento econômico responsável.

Capitaneado pela Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) e construído com a participação de instituições governamentais, entidades de pesquisa, setor produtivo e sociedade civil, o plano estabelece diretrizes para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável, resiliente e de baixa emissão de carbono.

Segundo o coordenador de Agricultura Familiar e Indígena, Sausalem Bastos, o plano representa uma mudança na forma de pensar a produção rural em Roraima.

“O ABC+ Roraima reúne metas estratégicas que integram ciência, tecnologia e políticas públicas para garantir produtividade com responsabilidade ambiental. Estamos criando bases para uma agropecuária moderna, sustentável e inclusiva”, destacou.

Governança e integração institucional

Um dos diferenciais do plano é a estrutura de governança, com a criação de um Grupo Gestor Estadual que além da Seadi, reúne o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), as universidades Federal e Estadual de Roraima, o Sebrae-RR, a Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e a Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas).

Para o engenheiro agrônomo da Seadi, Wolney Parente, a integração entre os órgãos é essencial para garantir resultados concretos.

“O plano foi construído de forma colaborativa, respeitando as especificidades de Roraima. Essa articulação permite transformar planejamento em ações efetivas, com mais eficiência na execução e no monitoramento”, afirmou.

Programas estratégicos

O Plano ABC+ está estruturado em seis programas principais que buscam reduzir emissões de gases de efeito estufa, aumentar a produtividade e fortalecer a competitividade do setor agropecuário: a recuperação de pastagens degradadas; a ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) e sistemas agroflorestais; sistema de plantio direto; florestas plantadas; bioinsumos; e terminação intensiva na pecuária.

Medidas estruturantes e metas

Entre os eixos prioritários do plano estão a ampliação do acesso ao crédito rural, a regularização ambiental e fundiária, incentivos fiscais para produção sustentável, o fortalecimento da assistência técnica, o PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), e a educação e difusão tecnológica.

O plano estabelece metas como a recuperação de 30 mil hectares de pastagens degradadas, expansão de sistemas integrados e agroflorestais, além do fortalecimento da adaptação climática nas propriedades rurais.

Para Bastos, o impacto do plano vai além da produção. “Estamos falando de desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental e geração de oportunidades no campo, posicionando Roraima como referência na Amazônia”, afirmou.

Já Wolney Parente destacou a importância estratégica da iniciativa. “O ABC+ prepara o Estado para acessar mercados sustentáveis, captar recursos e se inserir de forma competitiva na economia verde”, concluiu.

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