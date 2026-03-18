Votação do Prêmio Fenig para eleger destaques iguaçuanos termina nesta quinta-feira (19)

Termina nesta quinta-feira (19) a votação popular que vai definir os vencedores do Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano 2025. A premiação, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), reconhece projetos, ações e personalidades que se destacaram no último ano e contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Para participar, basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiofenigdestaque2025.

Ao todo, serão eleitos vencedores em 11 categorias. Entre elas está Saberes Populares, novidade desta edição, que valoriza manifestações da cultura local, como festas, rituais, grupos, personalidades e instituições ligadas às tradições do município. As demais categorias são: Meio Ambiente; Redes e Parcerias; Empreendedorismo; Cultura; Educação; Esporte; Apresentações Artísticas; Responsabilidade Social; Literatura e Inovação e Tecnologia. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.

Os vencedores serão anunciados na próxima segunda-feira (23). Já a cerimônia de premiação acontecerá no dia 31 de março, no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques.

Esta é a quinta edição do Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano. Criado em 2021, já concedeu 111 troféus nas quatro edições anteriores. Além das categorias concorrentes, a premiação também entrega o troféu especial Laranja da Terra, destinado a uma personalidade escolhida pela comissão avaliadora.

A atual edição integra as comemorações pelos 50 anos da FENIG, celebrados no último dia 5 de janeiro. Criada em 1976, a fundação completa cinco décadas de atuação com projetos voltados ao fortalecimento da educação e da cultura em Nova Iguaçu.