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TERMO DE ANULAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

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ANULO com fundamento no inciso III, do Art. 71 da Lei n° 14.133/2021 o Processo Administrativo n°03/2026 – Pregão Eletrônico nº 01/2026 cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de papel sulfite A4 para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Bonito/MS por atos de ilegalidade decorrente de justificativa.

A Administração deverá CIENTIFICAR as empresas interessadas, assim como dar publicidade ao presente termo de anulação.

Bonito/MS, 18 de março de 2026.

Josmail Rodrigues

PREFEITO MUNICIPAL

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