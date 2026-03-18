TERMO DE ANULAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

ANULO com fundamento no inciso III, do Art. 71 da Lei n° 14.133/2021 o Processo Administrativo n°03/2026 – Pregão Eletrônico nº 01/2026 cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de papel sulfite A4 para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Bonito/MS por atos de ilegalidade decorrente de justificativa.

A Administração deverá CIENTIFICAR as empresas interessadas, assim como dar publicidade ao presente termo de anulação.

Bonito/MS, 18 de março de 2026.

Josmail Rodrigues

PREFEITO MUNICIPAL