TERMO DE ANULAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

O Município de Bonito – MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará, nos termos da Lei 8.666/93, licitação na modalidade “Concorrência” tipo “menor preço”, para acontratação de empresa de construção civil, mediante processo licitatório, visando Reforma do Ginásio Municipal de Esportes […]
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Lucas Brito
Saúde A UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Centro I começou a atender em novo endereço nesta sexta-feira (11), na Avenida Dr. João Guilhermino, 317, região central da cidade. Com área total de 656,94 metros quadrados, um aumento de 55% em relação à anterior, a nova sede passa a oferecer mais conforto, […]