Previsão do tempo para o fim de semana e segunda-feira, 19/04 a 21/04/2025

Sábado (19/04):

Tempo: predomínio de nuvens e condição de chuva em SC, com trovoadas isoladas, melhorando entre o final da tarde e à noite.

Temperatura: diminui em todo o estado.

Vento: noroeste a sul, fraco a moderado, com rajadas mais intensas, especialmente no litoral.

Sistema: deslocamento rápido da frente fria por SC, seguida de uma massa de ar mais frio e seco (alta pressão) que chega ao Sul do Brasil.

Domingo (20/04):

Tempo: mais nuvens no norte e leste de SC, com o sol aparecendo mais no oeste.

Temperatura: amena ao amanhecer em todo o estado. Nas áreas altas do Planalto Sul, mínima de 0 a 4°C e condição de geada isolada. Durante o dia, máximas de 20 a 24°C no estado.

Vento: sul a sudeste, fraco a moderado, com rajadas mais intensas no litoral, entre a madrugada e manhã.

Segunda e terça-feira (21 e 22/04):

Tempo: o sol aparece mais em SC, especialmente na terça, ainda com muitas nuvens no norte e leste do estado, especialmente pela manhã.

Temperatura: amena ao amanhecer em todo o estado. Nas áreas altas do Planalto Sul, mínima de 2 a 4°C e condição de geada isolada. Mais elevada à tarde na terça-feira.

Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado.

Meteorologista: Laura Rodrigues