“Saúde da Mulher” foi o tema da ação Prefeitura com Você deste sábado, 22, no bairro Nova Cidade

A iniciativa é um compromisso da gestão municipal, que também tem como foco, atender pessoas de todas as idades – Foto: Divulgação/SEMUC





Em antecipação ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Boa Vista reforçou os atendimentos voltados ao público feminino, garantindo, portanto, acolhimento e cuidado especial na 15ª edição da ação “Prefeitura com Você”. A iniciativa ocorre no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Nova Cidade, com o tema: Dia da Mulher.

Alguns dos serviços oferecidos são específicos de saúde e proteção para o público feminino. Outros voltados para a beleza como manicure, design de sobrancelhas e cortes de cabelo, dessa forma proporcionando momentos de carinho e cuidado.

Um dos grandes destaques do evento foi a “Carreta da Mulher”, que oferece exames preventivos, mamografias e consultas com ginecologistas. A aposentada Rosilane Cunha Lobato, de 60 anos, moradora do bairro Pérola, aproveitou a oportunidade.

“Eu estava esperando há dois anos para fazer minha mamografia e nunca conseguia conciliar o meu tempo. Mesmo aposentada, ainda trabalho em outras atividades. Essa ação foi um verdadeiro alívio para mim e muitas outras mulheres que precisam desses atendimentos”, comemorou a aposentada.

Mais acesso

A iniciativa é um compromisso da gestão municipal, que também tem como foco, atender às necessidades de famílias inteiras, garantindo acesso a serviços de saúde, assistência social e empreendedorismo, entre outros. A Patrulha Maria da Penha e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) promoveram palestras preventivas e orientações.

A Patrulha Maria da Penha tem atuado na linha de frente na proteção e cuidado de mulheres vítimas de violência e tem feito uma série de ações, dentre elas, a participação nos eventos Prefeitura Com Você, levando orientações e campanhas de sensibilização para o público feminino.

Conforme a secretária Municipal de Gestão Social, Nathalia Cortez, a ação é gratificante. “É uma grande ação para a população. As pessoas estão comparecendo em peso, sendo bem atendidas, saindo satisfeitas. Isso é o mais gratificante: proporcionar essa facilidade e ver o impacto positivo na vida das famílias”, destacou.

Empreendedorismo feminino em destaque

O evento também impulsionou o empreendedorismo local, por meio da participação da Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento (AME BV). Raimunda Bernadete, de 62 anos, moradora do bairro Nova Cidade há três décadas, aproveitou o evento para vender suas mercadorias e compartilhar sua história de determinação.

“Desde que entrei na AME, meu negócio está crescendo. Trouxe roupas com preços variando entre R$ 8 e R$ 25 e tem sido muito produtivo. Eu sou ‘mil e uma utilidades’. Vendo roupas, joias, dindim, bombons, salgadinhos. Ainda cuido da casa e dos meus três netinhos. E não me sinto velha, me sinto jovem, animada e ainda vou dançar um ‘forrozinho’ à noite”, garantiu Raimunda, cheia de entusiasmo.

Em todas as ações promovidas pela Prefeitura de Boa Vista, a gestão tem tido um olhar especial para as mulheres, pois reforça os serviços oferecidos. Dessa forma, garantindo o cuidado e oportunidades de negócios por meio da AME BV.

Fonte: Da Redação