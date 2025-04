Governo de Roraima impulsiona agricultura familiar com projeto agroecológico

A agricultura familiar roraimense ganha um novo impulso com o projeto “Socializando Saberes”, uma abordagem inovadora de aprimoramento, educação continuada e capacitação voltada às práticas agroecológicas. A iniciativa do Governo de Roraima, coordenada pela Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), busca compartilhar conhecimentos tradicionais e modernos, promovendo a sustentabilidade e fortalecimento do setor.

O projeto se baseia na ciência da agroecologia, que integra conhecimento científico à sabedoria ancestral dos povos tradicionais, reconhecendo a biodiversidade como essencial para o desenvolvimento de um modelo agrícola sustentável. A transição agroecológica, eixo central do projeto, propõe a substituição gradual dos insumos sintéticos por alternativas agroecológicas, além de incentivar o manejo da biodiversidade.

Fortalecimento da agricultura familiar

Os números destacam a importância da agricultura familiar na produção orgânica. Segundo o IBGE, cerca de 90% dos produtores de orgânicos no Brasil são agricultores familiares. No cenário global, 72,3 milhões de hectares são dedicados à produção orgânica, com o Brasil ocupando posição de destaque na América Latina e Caribe.

No entanto, os desafios são significativos. Muitos agricultores ainda produzem em baixa escala ou, em alguns casos, não têm conhecimento ou acesso a assistência técnica, certificação e acesso a crédito.

O coordenador da Agricultura Familiar e Indígena da Seadi, Sausalem Bastos, explicou que com o novo projeto, o Governo de Roraima reforça o compromisso com o desenvolvimento rural e a segurança alimentar, promovendo um modelo agrícola que respeita o meio ambiente e valoriza os agricultores familiares.

“O Socializando Saberes visa suprir essas lacunas por meio da formação continuada de técnicos extensionistas e produtores, promovendo boas práticas agroambientais e ampliando a produção e comercialização de alimentos saudáveis”, destacou.

Capacitação e socialização de saberes

A formação técnica e a troca de conhecimento entre pesquisadores, técnicos e agricultores são fundamentais para a transição agroecológica. Para isso, o projeto pretende desenvolver um canal de divulgação com vídeos e fichas técnicas, abordando temas como conservação do solo e da água, compostagem, rotação de culturas e biofertilizantes.

Segundo o técnico da Seadi, Wolney Parente, a disseminação de práticas sustentáveis é essencial para garantir um futuro mais equilibrado para a agricultura local. “A socialização de saberes agroecológicos permite que os agricultores se adaptem e fortaleçam seus sistemas produtivos, reduzindo a dependência de insumos externos e aumentando a resiliência ambiental”, afirmou.

Impacto social e sustentabilidade

O PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) também tem desempenhado papel crucial ao permitir que agricultores familiares comercializem seus produtos por valores superiores aos convencionais. “Com a capacitação e incentivo certo, a produção orgânica pode se tornar ainda mais atrativa e viável para os pequenos produtores”, reforçou Parente.

A previsão é que o projeto beneficie diretamente centenas de agricultores em Roraima, consolidando um modelo agrícola mais justo e sustentável.

Sausalem enfatizou ainda que a educação continuada é a chave para transformar a agricultura familiar. “Precisamos criar condições para que os produtores possam adotar técnicas sustentáveis sem comprometer sua produtividade e renda”, pontuou.

