Palpites Retrô x Fortaleza , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/03)

O jogo entre Retrô x Fortaleza marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Retrô que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Retrô

Noticias do Fortaleza

Palpites Maringá x Atlético-MG , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/03)

Palpites Internacional x Maracanã , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/03)

Retrô x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário, escalações e mais informações do jogo pela Copa do Brasil 2025

Retrô e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 3 (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view e streaming).

Assista aos jogos do Premiere também pelo Prime Video.

O Retrô chega para o confronto embalado pela vitória sobre o Figueirense por 2 a 1, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vice-campeão estadual, o time pernambucano já fez história na competição ao eliminar o Atlético-GO na fase anterior, nos pênaltis. Agora, tenta seguir surpreendendo diante de um adversário da Série A.

O Fortaleza, por sua vez, busca retomar o caminho das vitórias. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não vence há oito partidas, somando cinco empates e três derrotas. No último compromisso, ficou no empate sem gols com o Sport, fora de casa. A última vitória foi no final de março, diante do Fluminense.

Botafogo-SP x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Athletic x Volta Redonda; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Prováveis escalações

Retrô:

Volpi; Eduardo, Rayan, Mendonça e Salomão; Jonas, Iba Ly, Radsley; Fernandinho, Maycon Douglas e Fialho.

Técnico: Milton Mendes.

Fortaleza:

João Ricardo; Tinga, David Luiz e Mancha; Mancuso, Zé Wellison, Pol Fernández e Lucca Prior; Kervin Andrade e Deyverson.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Retrô: Sem desfalques confirmados.

Sem desfalques confirmados. Fortaleza: Brítez, Moisés e Emi Martínez estão fora da partida.

Informações da partida

Data: Terça-feira, 29 de abril de 2025

Terça-feira, 29 de abril de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Pernambuco – São Lourenço da Mata, PE

Arena Pernambuco – São Lourenço da Mata, PE Onde assistir: SporTV 3, Premiere (na TV e no streaming)

A expectativa é de um jogo disputado, com o Retrô tentando surpreender em casa e o Fortaleza buscando quebrar a sequência negativa. Quem avançar terá a chance de seguir na briga pelo título da Copa do Brasil e por uma premiação milionária.

Fique ligado!

Acompanhe a cobertura completa do duelo na Goal.com, com atualizações em tempo real, análises, estatísticas e destaques da partida.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net