Aprovada medalha ‘Monte Roraima’ ao presidente da Faculdade Cathedral — Câmara Municipal de Boa Vista

O plenário da Câmara de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 20, Projeto de Decreto Legislativo do vereador Vavá do Thianguá (PSD) que concede a Medalha de Honra ao Mérito Monte Roraima ao presidente da Faculdade Cathedral, o empresário Haroldo Campos.

A solenidade de entrega da honraria será no plenário Estácio Pereira de Mello, em data a ser definida. A medalha é concedida a pessoas ilustres e empresários de renome que prestam relevantes serviços para a comunidade.

Nascido em Itabira (MG), Campos chegou a Boa Vista há 17 anos. Na cidade, fundou o grupo Cathedral, hoje composto por empresas, como a faculdade homônima, o colégio Sion, a construtora CTC Construções e a Cervejaria Boa Vista, primeira fábrica do ramo em Roraima.

Seu principal empreendimento, a faculdade Cathedral oferta 35 cursos, sendo 12 presenciais de Bacharelado e 23 semipresenciais e à distância (Tecnologia e Bacharelado), e gera quase dois mil empregos, sendo 1.400 indiretos e 450 diretos.

No âmbito acadêmico, Haroldo Campos é formado em Engenharia da Computação e Administração de Empresas, Pós-graduado em Ciências da Computação e doutor em Ciências Sociais.

“Sem dúvida, o doutor Haroldo Campos é uma personalidade de destaque na sociedade roraimense, pois contribui para o desenvolvimento do Estado, por meio de empreendimentos inovadores e serviços prestados à comunidade, cumprindo as deficiências do setor público”, disse Vavá do Thianguá.