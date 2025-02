Instalação de semáforo em trecho urbano da BR-174 será discutida amanhã, na Câmara — Câmara Municipal de Boa Vista

A possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento entre a avenida Brasil e a rua Marquês de Pombal, no bairro Centenário, será discutida nesta quinta-feira, 15, a partir das 9 horas, em audiência pública realizada pela Câmara de Boa Vista. O evento foi solicitado pela vereadora Doutora Magnólia Rocha (PPS).

Conforme a parlamentar, vários vereadores de Legislaturas anteriores pediram à Prefeitura de Boa Vista a instalação do semáforo, por conta do perigo que existe no cruzamento (localizado depois da rotatória da avenida Centenário), onde “pedestres têm arriscado a vida para atravessar” a via. Entretanto, o fato de a avenida Brasil estar no trecho urbano da BR-174 impede a viabilidade do equipamento.

Como o assunto é de competência da União, a audiência irá contar com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da primeira Brigada de Infantaria de Selva (BIS), localizada próxima ao cruzamento.

Para enriquecer ainda mais a discussão, o evento contará com representantes da Prefeitura de Boa Vista, do Conselho Municipal das Cidades, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RR) e da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR).

Depois da audiência, a Câmara irá elaborar um relatório, que reunirá as sugestões abordadas durante o evento. O documento será enviado aos órgãos competentes e servirá de base para os vereadores cobrarem as providências.