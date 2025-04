AUDIÊNCIA PÚBLICA -Servidores e autoridades debatem a reforma da Previdência municipal

Uma audiência pública considerada histórica para vereadores e servidores públicos municipais ampliou os debates sobre a proposta de reforma da Previdência. O evento foi realizado na noite desta quinta-feira (24), no plenário da Câmara Municipal de Boa Vista. Também participaram representantes da Prefeitura, incluindo o secretário da Casa Civil, Sérgio Pillon. Os sindicatos, que representam mais de nove mil servidores, puderam expor as preocupações com o Projeto de Lei Complementar 001/2025 e também apresentaram sugestões para a construção de uma reforma que atenda tanto o Executivo quanto as categorias. O presidente da Câmara, vereador Genilson Costa, destacou que, desde que a mesa diretora recebeu o projeto, em fevereiro, buscou abrir espaço para que os servidores pudessem apresentar suas demandas. Costa enfatizou que é praxe de sua gestão à frente da Casa valorizar e abrir espaço para todas as categorias.