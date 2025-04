Governo de Roraima inicia distribuição de peixes para famílias de Boa Vista nesta quarta-feira, 16

Com a finalização das entregas de peixes nos municípios do interior do Estado, agora o Governo de Roraima promove nesta quarta, 16, e quinta-feira, 17, a distribuição de tambaquis em Boa Vista. A distribuição ocorrerá em oito polos diferentes da capital no período da manhã e à tarde, facilitando o acesso para toda a população.

A entrega de peixes, realizada pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), com apoio logístico da SeCidades (Secretaria das Cidades, Desenvolvimento Urbano e Gestão De Convênios) e outros órgãos, visa garantir que as famílias tenham acesso a esse tradicional prato durante a Semana Santa.

A ação teve início na semana passada no interior do Estado, e leva o peixe tambaqui para a população que mais precisa nos municípios de Roraima. As entregas finalizam nesta semana.

“Este é o terceiro ano da distribuição de peixes para a Semana Santa dos roraimenses. Neste ano estamos distribuindo 150 toneladas tanto na capital quanto no interior. É o Governo do Estado levando segurança alimentar e dignidade até a casa das pessoas que mais precisam”, disse o governador.

A secretária da Setrabes, Tânia Soares, explicou que a ação reafirma o compromisso do governo em promover o bem-estar e a segurança alimentar das famílias roraimenses durante esse período especial.

“Mais de 30 mil pessoas vão ser beneficiadas em Boa Vista, onde iremos concluir a meta das 150 toneladas de peixes entregues em todo o Estado. Só temos gratidão a Deus por conseguir levar para a população o alimento principal da Sexta-Feira Santa de forma qualitativa, enriquecedora e nutricional”, disse.

Locais de entrega em Boa Vista:

16 de abril (quarta-feira)

Polo 01: 8h às 10h – Colégio Estadual Militarizado Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena. Rua João Pessoa, s/n, Nova Cidade.

Polo 02: 10h às 12h – Colégio Estadual Militarizado Professora Maria de Lourdes Neves. Rua José Cassemiro da Silva, n° 171, Pintolândia.

Polo 03: 14h às 16h – Colégio Estadual Militarizado Hélio da Costa Campos. Avenida São Joaquim, n° 567, Silvio Leite.

Polo 04: 16h às 18h – Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição da Costa e Silva. Avenida Santo Antonio, n° 606, Equatorial.

17 de Abril (quinta-feira)

Polo 05: 8h às 12h – Centro de Atendimento Social – CAS Vila Jardim. Rua James Meirelles Sobreiro Júnior, n° 1876, Cidade Satélite.

Polo 06: 10h às 12h – Colégio Estadual Militarizado Fernando Grangeiro de Menezes. Avenida Emília da Silva Lavôr, n° 1535, Caranã.

Polo 07: 14h às 16h – Escola Estadual Olavo Brasil Filho. Rua Linha Fina, n°310, Jóquei Clube.

Polo 08: 16h às 18h – Escola Estadual Buritis. Rua Antônio Pinheiro Galvão, n° 837, Buritis.

O post Governo de Roraima inicia distribuição de peixes para famílias de Boa Vista nesta quarta-feira, 16 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.