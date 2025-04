Governo finaliza entrega de peixes beneficiando 50 mil famílias em Roraima

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) concluiu nesta quinta-feira, 17, a entrega de peixes da ação Semana Santa. Foram beneficiadas 50 mil famílias em todo o Estado, totalizando 150 toneladas de pescado entregues.

A ação beneficiou as famílias que mais precisam, com a entrega de 60 toneladas de peixe nos municípios de Caroebe, São João da Baliza, São Luiz do Anauá, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Normandia, Bonfim, Alto Alegre, Pacaraima, Amajari, Uiramutã e Cantá e 90 toneladas na capital Boa Vista.

Em Boa Vista a entrega ocorreu durante dois dias, em oito polos em vários pontos da capital. A iniciativa buscou garantir que as pessoas que mais necessitam tenham na mesa o peixe de qualidade, seguindo a tradição da Semana Santa, amparando assim a cultura religiosa e o provimento de alimento aos mais necessitados.

Segundo a titular da Setrabes, Tânia Soares, a ação fez a diferença na vida das pessoas na Semana Santa.

“Finalizamos 18 polos, sendo oito em Boa Vista e dez nos municípios do interior do Estado; 50 mil famílias receberam o seu peixe. Semana Santa abençoada, e o Governo de Roraima cuidando das pessoas”, finalizou.

A agente de saúde Alaene Lopes destacou a importância da ação para as famílias. “Devido à alta dos preços do peixe, muitas famílias não têm o que comer em casa. Essa entrega foi muito boa, e estamos satisfeitos. Agradeço ao Governo de Roraima por essa iniciativa, na Semana Santa, de distribuir peixes para famílias carentes”, afirmou.

