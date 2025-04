ASSISTIR Botafogo x São Paulo AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (16/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Botafogo x São Paulo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (16) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fogão, que busca a vitória sob seus domínios.

Rodada Completa: Botafogo x São Paulo U20 e Destaques de Vários Esportes

Amanhã, dia 16 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), o Botafogo U20 recebe o São Paulo U20 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida promete fortes emoções, com os paulistas ocupando a 6ª colocação na tabela, enquanto os cariocas buscam recuperação na 19ª posição. O retrospecto favorece o Tricolor, com cinco vitórias nos últimos sete confrontos contra o Glorioso.

Além dessa partida imperdível do futebol de base, o cenário esportivo está movimentado em diversas modalidades. Veja os destaques:

Futebol Internacional

Champions League: Barcelona encara o Borussia Dortmund em jogo de ida das quartas.

Barcelona encara o Borussia Dortmund em jogo de ida das quartas. Premier League: Manchester City enfrenta o Everton fora de casa.

Manchester City enfrenta o Everton fora de casa. Brasileirão Série A: Preparativos intensos para a próxima rodada no fim de semana.

Basquete

NBA: Warriors enfrentam os Grizzlies em duelo decisivo por vaga nos playoffs.

Warriors enfrentam os Grizzlies em duelo decisivo por vaga nos playoffs. EuroLeague: O Olympiacos encara o Real Madrid nas semifinais.

Vôlei e Vôlei de Praia

Superliga Masculina e Feminina: Finais definidas com Sesi e Minas dominando a disputa.

Finais definidas com Sesi e Minas dominando a disputa. Circuito Mundial de Vôlei de Praia: Duplas brasileiras avançam às semifinais em Cancún.

Fut7 e Futsal

Campeonato Brasileiro de Fut7: Vasco enfrenta o Corinthians em jogo eliminatório.

Vasco enfrenta o Corinthians em jogo eliminatório. Liga Nacional de Futsal: Joinville busca manter a liderança contra o Sorocaba.

MMA e UFC

UFC Vegas: Luta principal coloca brasileiros frente a frente na categoria dos penas.

Luta principal coloca brasileiros frente a frente na categoria dos penas. Desafio semanal de fantasy: Prêmios especiais para quem acertar os resultados do card principal.

Tênis

Masters 1000 de Monte Carlo: Djokovic e Alcaraz seguem firmes rumo à final.

Djokovic e Alcaraz seguem firmes rumo à final. WTA Stuttgart: Swiatek encara Sabalenka em jogo de gigantes.

Esportes a Motor

Fórmula 1: Preparativos para o GP da China com Ferrari e Red Bull se destacando nos treinos.

Preparativos para o GP da China com Ferrari e Red Bull se destacando nos treinos. MotoGP: Bagnaia lidera o campeonato após vitória espetacular em Austin.

Tênis de Mesa e Polo Aquático

Campeonato Mundial de Tênis de Mesa: Brasil conquista medalha histórica no feminino.

Brasil conquista medalha histórica no feminino. Liga Europeia de Polo Aquático: Equipes húngaras dominam a fase de grupos.

Hóquei no Gelo e Handebol

NHL: Playoffs começam com clássico entre Rangers e Bruins.

Playoffs começam com clássico entre Rangers e Bruins. EHF Champions League de Handebol: PSG avança para as semifinais com goleada.

Beisebol e Futebol Americano

MLB: Yankees e Dodgers seguem invictos nas primeiras rodadas da temporada.

Yankees e Dodgers seguem invictos nas primeiras rodadas da temporada. NFL Draft: Destaques universitários são cotados para as primeiras escolhas.

Críquete, Rugby, Dardos e Sinuca Inglesa

IPL 2025: Mumbai Indians lidera com 5 vitórias consecutivas.

Mumbai Indians lidera com 5 vitórias consecutivas. Six Nations de Rugby: Irlanda conquista título invicto.

Irlanda conquista título invicto. Campeonato Mundial de Dardos: Final entre Price e van Gerwen promete emoção.

Final entre Price e van Gerwen promete emoção. Mundial de Snooker: Ronnie O’Sullivan busca mais um título histórico.

Outros esportes

Badminton: Aberto da Malásia tem final entre Axelsen e Ginting.

Aberto da Malásia tem final entre Axelsen e Ginting. Futebol Australiano: Temporada começa com grande audiência.

Temporada começa com grande audiência. Ciclismo: Volta da Catalunha com vitória brasileira na etapa de montanha.

Volta da Catalunha com vitória brasileira na etapa de montanha. Floorball e Bandy: Campeonatos escandinavos chegam às fases decisivas.

E-Sports

CBLOL 2025: Pain Gaming enfrenta RED Canids em duelo pelas semifinais.

Pain Gaming enfrenta RED Canids em duelo pelas semifinais. Valorant Champions Tour: Loud representa o Brasil com destaque na fase internacional.

Com tantos esportes em ação, essa semana será de pura adrenalina para os fãs. E você, já fez sua previsão para o confronto entre Botafogo U20 e São Paulo U20?

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?