Médicos participam de treinamento sobre morte encefálica no HGR

Profissionais de saúde de diversas unidades hospitalares de Roraima participaram nesta sexta-feira, 16, de um treinamento voltado para o Protocolo de Morte Encefálica.

Esse curso aprimorou o conhecimento técnico e legal sobre o diagnóstico e fortaleceu as práticas de notificação de potenciais doadores de órgãos.

O curso abordou temas essenciais para a aplicação correta do protocolo, que é um procedimento obrigatório segundo as normativas do Ministério da Saúde. Além dos aspectos técnicos, os profissionais receberam orientações sobre a abordagem familiar para a comunicação de más notícias, um dos momentos mais delicados do processo.

A expectativa é que o treinamento contribua para aumentar o número de notificações e potenciais doadores em Roraima, fortalecendo a Central Estadual de Transplantes e garantindo que mais vidas sejam salvas por meio da doação de órgãos.

A diretora-geral do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), Patrícia Renovato, ressaltou que é essencial manter a equipe hospitalar atualizada sobre os procedimentos de morte encefálica.

“É importante para que todo o corpo clínico do hospital tenha conhecimento, e para que possamos dar continuidade às notificações de pacientes de morte encefálica. É um trabalho que nós já temos desenvolvido desde 2014, e nesses últimos três anos nós temos intensificado. Melhoramos e aumentamos em mais de 70% as notificações de familiares dentro da unidade”, disse.

Entre os profissionais presentes, o médico intensivista Kaio Figueiredo, que atua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HGR, falou sobre a importância do treinamento para ampliar a captação de órgãos no Estado.

“A importância da capacitação para a morte encefálica está principalmente relacionada a dar oportunidade de coletar esses órgãos que tenham viabilidade para poder salvar outras vidas, principalmente em relação a pacientes que estão há muitos anos na fila de espera aguardando a doação de um órgão”, frisou Kaio.

O post Médicos participam de treinamento sobre morte encefálica no HGR apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.