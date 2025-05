Horizonte FC x SOUSA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sousa mira sequência na Série D e aposta em estreia de técnico experiente contra o Horizonte

O Sousa Esporte Clube vive um momento de renovação e esperança na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Após conquistar sua primeira vitória com uma goleada expressiva de 4 a 0 sobre o Ferroviário, o Dinossauro do Sertão agora busca manter o embalo fora de casa. Neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), o Sousa enfrentará o Horizonte-CE, no Estádio Domingão, em duelo válido pela 5ª rodada do Grupo 3. O confronto será inédito entre as duas equipes.

Sousa ganha novo fôlego com chegada de Francisco Diá HORIZONTE FC X SOUSA

A grande novidade do Sousa para este confronto é a estreia do técnico Francisco Diá, experiente comandante que finalmente poderá estar à beira do campo após ter sua documentação regularizada. Diá é conhecido por sua capacidade de montar equipes competitivas, especialmente em competições de acesso como a Série D, e chega com a missão de levar o Dinossauro ao G4 do grupo.

Na rodada anterior, mesmo sem o treinador no banco, o Sousa demonstrou evolução tática e técnica ao atropelar o Ferroviário-PB. A vitória animou jogadores e torcedores, que agora vislumbram uma arrancada em busca da classificação para a próxima fase da competição.

Situação na tabela do Grupo 3

Com quatro pontos conquistados, o Sousa ocupa a sexta colocação do Grupo 3. A vitória sobre o Ferroviário serviu para encurtar a distância para o G4 e reacender a briga por uma vaga na fase seguinte. O time paraibano soma um empate, uma vitória e duas derrotas até aqui, e enxerga no confronto com o lanterna uma ótima oportunidade de subir na tabela.

Já o Horizonte vive situação delicada. O clube cearense ainda não venceu na Série D 2025 e ocupa a última posição do grupo, com apenas um ponto. Esse único ponto foi conquistado na estreia, em um empate diante do América-RN. Desde então, o Galo do Tabuleiro amarga uma sequência de três derrotas, sendo a mais recente contra o Treze, por 1 a 0.

Confronto direto e expectativas

Apesar de o duelo ser inédito, Sousa e Horizonte vivem momentos opostos. Enquanto o Dinossauro tenta emplacar uma sequência positiva com novo comando técnico, o Horizonte precisa reagir com urgência para não ver suas chances de classificação escaparem precocemente.

O Estádio Domingão será o palco do confronto, e o Sousa aposta na boa fase de seus atacantes, especialmente Diego Ceará, que voltou a marcar após dois meses de jejum, para balançar as redes novamente. A defesa também mostrou solidez ao não sofrer gols diante do Ferroviário, o que aumenta a confiança para o jogo fora de casa.

Conclusão

Com um elenco mais encorpado, a estreia de um técnico experiente e moral elevado após a goleada, o Sousa tem boas condições de buscar um resultado positivo no Ceará. A missão não será fácil, já que o Horizonte jogará com o apoio da torcida, mas a expectativa é de um jogo movimentado e com chances reais de o Dinossauro somar mais três pontos na Série D 2025.

