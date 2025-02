Seadi inicia relatório da safra de grãos 2025

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) deu início, nesta semana, à elaboração do relatório da safra de grãos 2025, contabilizando a produção das principais culturas em larga escala no Estado, com destaque para a safra de soja, arroz e milho.

Quanto ao arroz, Roraima tem se consolidado como um dos polos produtores da região Norte desde meados da década de 1980. A cultura, tradicional no estado, vem passando por um processo de modernização, impulsionado pelo uso de novas tecnologias agrícolas e manejo eficiente.

Como parte do levantamento, uma equipe técnica visitou a Fazenda Paraíso, propriedade do produtor e presidente da Associação de Rizicultores de Roraima, Genor Faccio. Durante a visita, ele apresentou um panorama da colheita de arroz para 2025. “Atualmente, estamos na metade da colheita, com uma expectativa de safra superior à média histórica. O clima tem colaborado, e conseguimos controlar as pragas e doenças no momento certo, o que tem garantido um bom andamento da produção”, destacou.

Faccio também ressaltou que, pelo terceiro ano consecutivo, o arroz de sequeiro será cultivado como parte da rotação de culturas com a soja. “Nas áreas mais baixas, onde a soja enfrenta dificuldades devido ao excesso de umidade, o arroz se desenvolve melhor. Nossa previsão é plantar pelo menos 900 hectares de arroz de sequeiro nesta propriedade”, explicou.

Sobre o destino da produção, ele apontou que a maior parte do arroz cultivado no estado agora abastece o mercado local. “Antes, 75% da produção era destinada a Manaus. Hoje, esse mesmo percentual é comercializado dentro de Roraima, enquanto o restante segue para Manaus e Venezuela”, afirmou.

Clima e solo

Segundo o engenheiro agrônomo Jefferson Hara, Roraima reúne condições avançadas para o cultivo de arroz, especialmente em áreas irrigadas. Além disso, a experiência e a qualificação dos produtores têm sido determinantes para o aumento da produtividade.

“As condições edafoclimáticas do Estado são muito propícias ao cultivo do arroz. Nesta safra, o clima foi extremamente favorável e os produtores de Roraima demonstraram alta eficiência. Devido aos desafios enfrentados no passado, eles se aperfeiçoaram em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o planejamento até o beneficiamento e comercialização, o que explica os resultados expressivos”, analisou.

A produtividade média da safra de verão de 2025 deve atingir entre 7.500 e 8.000 kg por hectare, marcando um recorde histórico para o Estado