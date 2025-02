Sindicato dos Trabalhadores oferece curso de brigadista para servidores – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Foto: Andrezza Mariot/Semuc/PMBV Neste sábado, 29, os moradores das 13 comunidades indígenas do baixo São Marcos terão à sua disposição diversos serviços municipais em um só lugar. Isso porque a ação “Prefeitura com Você” será na Escola Municipal Ko’Ko Ermelinda Raposo da Silva, Comunidade Campo Alegre, no horário das 9h às 15h. Esta é a 9ª edição do evento, cujo […]