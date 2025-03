Roraima recebe primeira oficina presencial da Escola do Suas

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima) participa da Primeira Oficina Presencial da Escola do Suas (Sistema Único de Assistência Social), que acontece até o dia 21 de março. O evento, direcionado aos servidores da CGTEP (Coordenação de Gestão do Trabalho e Educação Permanente), visa capacitar os profissionais da área para aprimorar os serviços oferecidos à população indígena, especialmente aos povos Yanomami e Ye’kwana.

A iniciativa, organizada pela Coordenação-Geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tem como objetivo promover a troca de experiências e o desenvolvimento de habilidades fundamentais para fortalecer a gestão do Suas. A programação inclui oficinas de Planejamento Estratégico Situacional e Mapeamento de Competências, que ajudarão a melhorar a qualidade dos serviços prestados.

A secretária de Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima, Tânia Soares, enfatizou a importância da oficina para o fortalecimento das políticas públicas no estado. “A iniciativa reflete o compromisso do Governo de Roraima em investir na formação contínua dos profissionais da assistência social, buscando construir uma rede mais eficiente e acolhedora para melhor atender a população indígena”, afirmou.

O coordenador-geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente, Marcílio Ferrari, ressaltou a importância da ação para a capacitação das equipes locais. “Essa é uma ação estratégica para fortalecer a gestão do trabalho e educação permanente no estado. O governo federal tem a responsabilidade de apoiar tecnicamente todos os estados da federação. Roraima tem uma equipe técnica muito comprometida, e, durante essa semana, realizaremos várias oficinas para fortalecer as capacidades institucionais e melhorar o atendimento a todos os municípios”, afirmou.

A coordenadora da CGTEP, Gláucia Alcântara,, destacou que a capacitação visa melhorar os serviços oferecidos pela Setrabes. “Será uma semana de formação voltada para a reestruturação e o mapeamento de competências dos trabalhadores dos municípios de Roraima. Estamos muito felizes e gratos em receber a equipe do MDS para trabalhar juntos no plano de assistência social para atender os povos Yanomami e Ye’kwana”, disse.

Durante a semana de capacitação, serão realizadas as seguintes oficinas: Construção do Planejamento Estratégico Situacional, Mapeamento de Competências das Equipes Estaduais e Municipais do Suas, e Validação Final do Mapa de Competências da equipe estadual de gestão do trabalho e educação permanente.

