Operação Escudo Feminino reforça combate à violência contra a mulher no interior de Roraima

O Governo de Roraima, por meio da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), realizou entre os dias 23 de março e 2 de abril a Operação Escudo Feminino 2026, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher em municípios do interior do Estado.

As atividades ocorreram em municípios e comunidades indígenas de Cantá, Mucajaí, Iracema e Alto Alegre e foram desenvolvidas de forma integrada pelas forças de segurança e órgãos parceiros, com base nos eixos de conscientização, acolhimento e resposta operacional, garantindo assistência às vítimas e atuação rápida diante de ocorrências.

Participaram da operação equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, além de servidores da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio da Casa da Mulher Brasileira, da SeCidades (Secretaria das Cidades, Desenvolvimento Urbano e Gestão De Convênios), da Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas) e da própria Sesp.

Além das ações operacionais, a iniciativa também priorizou atividades educativas em escolas, comunidades e espaços públicos. Os resultados foram considerados positivos, com ampla adesão da população e fortalecimento das ações de prevenção e combate à violência contra a mulher em Roraima.

Ao todo, foram realizadas 22 ações educativas e 23 palestras, alcançando mais de 3 mil pessoas. Também foram promovidas cerca de 500 ações de panfletagem, atingindo aproximadamente 2.500 pessoas.

No campo operacional, as equipes realizaram orientações, atendimentos a vítimas, registros de ocorrências e encaminhamentos para medidas protetivas. O Corpo de Bombeiros atuou com atendimentos pré-hospitalares e vistorias técnicas, enquanto as equipes psicossociais ofereceram acolhimento, escuta qualificada e encaminhamentos dentro da rede de proteção.

Para a tenente da Polícia Militar, Leila Tavares, que atuou na coordenação da operação, a iniciativa se consolida como uma estratégia essencial no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Encerramos mais uma etapa com a certeza de que cada ação fez a diferença nas comunidades atendidas. Levamos informação, acolhimento e conscientização, reforçando o compromisso do Estado em estar presente e fortalecer a rede de proteção às mulheres”, destacou.

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