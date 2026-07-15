Boa Vista e Roraima Notícias

Operação Escudo Feminino reforça combate à violência contra a mulher no interior de Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Operação Escudo Feminino reforça combate à violência contra a mulher no interior de Roraima

O Governo de Roraima, por meio da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), realizou entre os dias 23 de março e 2 de abril a Operação Escudo Feminino 2026, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher em municípios do interior do Estado.

As atividades ocorreram em municípios e comunidades indígenas de Cantá, Mucajaí, Iracema e Alto Alegre e foram desenvolvidas de forma integrada pelas forças de segurança e órgãos parceiros, com base nos eixos de conscientização, acolhimento e resposta operacional, garantindo assistência às vítimas e atuação rápida diante de ocorrências.

Participaram da operação equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, além de servidores da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio da Casa da Mulher Brasileira, da SeCidades (Secretaria das Cidades, Desenvolvimento Urbano e Gestão De Convênios), da Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas) e da própria Sesp.

Além das ações operacionais, a iniciativa também priorizou atividades educativas em escolas, comunidades e espaços públicos. Os resultados foram considerados positivos, com ampla adesão da população e fortalecimento das ações de prevenção e combate à violência contra a mulher em Roraima.

Ao todo, foram realizadas 22 ações educativas e 23 palestras, alcançando mais de 3 mil pessoas. Também foram promovidas cerca de 500 ações de panfletagem, atingindo aproximadamente 2.500 pessoas.

No campo operacional, as equipes realizaram orientações, atendimentos a vítimas, registros de ocorrências e encaminhamentos para medidas protetivas. O Corpo de Bombeiros atuou com atendimentos pré-hospitalares e vistorias técnicas, enquanto as equipes psicossociais ofereceram acolhimento, escuta qualificada e encaminhamentos dentro da rede de proteção.

Para a tenente da Polícia Militar, Leila Tavares, que atuou na coordenação da operação, a iniciativa se consolida como uma estratégia essencial no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Encerramos mais uma etapa com a certeza de que cada ação fez a diferença nas comunidades atendidas. Levamos informação, acolhimento e conscientização, reforçando o compromisso do Estado em estar presente e fortalecer a rede de proteção às mulheres”, destacou.

O post Operação Escudo Feminino reforça combate à violência contra a mulher no interior de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima capacita guarda da presidência da Guiana em segurança institucional  

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima encerrou neste sábado, 4, um treinamento especializado voltado à segurança institucional. A capacitação contou com a participação de 15 integrantes da guarda presidencial da Guiana e dez agentes de forças de segurança locais. A atividade foi realizada pela Casa Militar, em parceria com a Cipa (Companhia Independente de Policiamento Ambiental) e […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima é premiado nacionalmente por liderança em contratações públicas com Atas de Registro de Preços

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima será premiado na próxima quarta-feira, 10, em Brasília (DF), pela liderança no uso de Atas de Registro de Preços entre os Estados brasileiros. O reconhecimento será entregue na categoria “Quantidade de Iniciativas Contratadas e Registradas por Participantes em Atas de Registro de Preços – Esfera Estadual”. A cerimônia ocorrerá no Instituto […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Ouvidoria da Sesau realiza pesquisa de satisfação com pacientes do Hospital Materno Infantil

Posted on Author boavistaagora.com.br

Na manhã desta sexta-feira, 4, a Ouvidoria Geral do SUS (Sistema Único de Saúde) realizou uma ação especial no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, com foco principal em ouvir as pacientes da unidade. Durante a ação, a equipe da ouvidoria conversou com mães e acompanhantes do HMI, aplicando questionários que abordam aspectos como […]